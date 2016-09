Quatre des six espèces de grands singes sont désormais classées «en danger critique» d’extinction dans la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, l’inventaire le plus complet de la faune et de la flore mondiales, mise à jour dimanche: le gorille de l’Ouest, le gorille de l’Est, l’orang-outan de Bornéo et l’orang-outan de Sumatra.