Le quart des Carabins impressionne

À son premier départ en carrière, Samuel Caron a très bien fait.

«Je voulais prouver que j’étais capable d’évoluer à ce niveau, a déclaré le quart-arrière des Carabins qui doit chausser les bottines de Gabriel Cousineau. Il me reste beaucoup de choses à prouver, mais j’ai démontré de belles choses. J’ai démontré du calme et c’est l’une de mes qualités qu’on dit de moi.»

Après une première demie difficile, Caron et l’offensive ont beaucoup mieux fait dans les 30 dernières minutes. «On était habité par un sentiment d’urgence en deuxième demie et c’est l’une de nos forces, a mentionné Caron de retour au jeu après une année sabbatique. On a mieux exécuté en deuxième demie.»

Caron a complété 27 de ses 39 passes pour 360 verges. Il a lancé sa première passe de touché en carrière. Il a ajouté 46 verges en neuf courses.

Paquet fait sentir sa présence

Receveur le plus occupé à la Coupe Dunsmore l’an dernier du côté des Bleus, Guillaume Paquet a de nouveau fait sentir sa présence. Il a inscrit un majeur sur une passe de 48 verges. L’ancien du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke a capté sept passes pour 112 verges.

«Malgré le retard de 14-2 à la demie, on était certain que nous avions encore des chances, a-t-il affirmé. On s’est mis en marche en deuxième demie. Malgré le départ de Gabriel (Cousineau), je n’étais pas inquiet. Samuel est une recrue, mais une vieille recrue. C’était mon premier match régulier avec lui.»

En plus de Paquet, Régis Cibasu a aussi bien fait avec sept réceptions pour 105 verges. Poison lors des deux dernières parties face au Rouge et Or, le porteur de ballon Sean Thomas-Erlington a été limité à 67 verges en 12 courses.

Glen Constantin a salué le travail de Caron. «Il était très calme et a permis de continuer des séries avec ses jambes, a mentionné le pilote du Rouge et Or. Il a démontré beaucoup de calme.»