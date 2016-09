Les gagnants et perdants du sondage

Commençons par la course à la chefferie du Parti québécois. Le meneur, Alexandre Cloutier, devrait être préoccupé par le dernier coup de sonde. Sa campagne s’essouffle et il donne l’impression d’être en constante perte de vitesse. Le retrait de Véronique Hivon aurait dû se traduire par un gain important pour le député de Lac-Saint-Jean. Or, il n’en est rien. Ce sont plutôt Jean-François Lisée et Martine Ouellet qui ont fait une remontée spectaculaire depuis le sondage du mois de juin dernier.