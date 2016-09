Les nouvelles sorties Netflix pour septembre

Avez-vous eu votre dose de soleil et de plaisirs estivaux ?

Les temps frais sont à nos portes et Netflix Canada nous propose d’excellentes nouveautés pour s’acclimater à nos salons.

Pour les amateurs de sensations fortes

Inception, 1er septembre

The Wolverine, 1er septembre

The Revenant, 1er septembre

Narcos – Saison 2, 2 septembre

From Dusk Till Dawn – Saison 3, 7 septembre

The Purge: Anarchy, 13 septembre

Marvel’s Luke Cage – Saison 1, 30 septembre

Pour de l’humour grivois

Bad Neighbours, 1er septembre

A Million Ways to Die in the West, 1er septembre

Harold & Kumar Go to White Castle, 1er septembre

Jackass 3, 2 septembre

American Pie 2, 14 septembre

Dirty Grandpa, 22 septembre

Family Guy – Saison 14, 25 septembre

Zoolander 2, 30 septembre

Pour les soirées romantiques

Eat Pray Love, 9 septembre

Definitely, Maybe, 14 septembre

Les documentaires troublants

ISIS: Women Unveiled, 1er septembre

My Son the Jihadi, 1er septembre

Amanda Knox, 30 septembre

D’autres parutions à ne pas manquer

Chef’s Table: France – Saison 3, 2 septembre

Maleficent, 18 septembre

Grey’s Anatomy – Saison 12, 22 septembre

Red 2, 26 septembre