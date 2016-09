Les plaisanciers: le cauchemar des riverains sur la rivière Richelieu

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU – Des riverains de Saint-Charles-sur-Richelieu, en Montérégie, doivent subir le comportement bruyant et irrespectueux de nombreux plaisanciers, et ce, tous les week-ends de l’été.

Jean Lessard habite un endroit de la rivière particulièrement prisé par les embarcations et les motomarines. Il réside dans le même secteur depuis maintenant 16 ans.

Tous les samedis et dimanches après-midi, les plaisanciers envahissent le plan d’eau et dérangent la quiétude des propriétaires riverains comme M. Lessard.

«Ils font beaucoup de bruit, ils sont peu respectueux et posent des gestes indécents. Plus la journée avance et plus ils sont bruyants», avoue-t-il.

«Des gens qui fêtent, hurlent et chantent jusqu’aux petites heures du matin, ce n’est pas rare.»

Certains plaisanciers sont même récemment allés jusqu’à allumer des feux d’artifice de leur bateau.

Malgré la présence de policiers de la Sûreté du Québec (SQ) qui patrouillent dans le secteur, le volume de plaisanciers semble avoir pris de l’ampleur depuis quatre ou cinq ans.

«Il existe une réglementation sur les embarcations et la nuisance publique, mais son application n’est pas évidente. La municipalité est un peu désemparée et la SQ a ses limites. C’est le jeu du chat et de la souris», conclut Jean Lessard.