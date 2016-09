L’ex-ministre du Droit des femmes accusé de viol

New Delhi | L’ancien ministre chargé du Droit des femmes dans le gouvernement de New Delhi, limogé à cause d’un supposé «sex-tape», vient d’être arrêté à la suite d’une plainte pour viol, a annoncé un enquêteur dimanche.

Sandeep Kumar a été arrêté samedi, peu après avoir été démis de ses fonctions de ministre. Une vidéo, qui le montrait en train d’embrasser deux femmes, s’est retrouvée entre les mains de la télévision locale.

«Il a été arrêté à la suite d’une plainte déposée par l’une des femmes qu’on voit dans la vidéo. Elle accuse Kumar de l’avoir violée. L’enquête ne fait que commencer», a déclaré la police de New Delhi.

La plaignante, une femme mariée, accuse l’ancien ministre d’avoir mis des sédatifs dans son verre avant de l’agresser sexuellement.