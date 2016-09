L’exil des peuples de Veilleux

La galerie Bernard présente la nouvelle ­exposition de l’artiste natif de Saint-Georges-de-Beauce, Joseph-Richard Veilleux – Les ­allants ailleurs, une vingtaine d’œuvres sur toile, papier et bois. Ses personnages, qui ­voguent à travers déserts et contrées ­inexplorées, réfèrent à l’imaginaire collectif du folklore québécois, notamment la chasse-galerie et le mystère du Grand Nord, mais les œuvres rappellent aussi l’exil des peuples contraints de chercher un meilleur monde, pour fuir les conflits, les guerres et la ­pollution. C’est dans ses rêves et méditations que l’artiste puise son inspiration.

♦ Joseph-Richard Veilleux - Les allants ailleurs, ­jusqu’au 17 septembre, à la Galerie Bernard, 3926, rue Saint-Denis.

♦ Veilleux, né en 1948 à Saint-Georges-de-Beauce, ­expose depuis plus de 40 ans et ses œuvres sont présentes dans plusieurs collections privées et ­publiques au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe.