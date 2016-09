«Sainte des caniveaux» révérée par les uns, zélatrice aux méthodes archaïques pour d’autres: dans sa ville de Calcutta, la missionnaire Mère Teresa, canonisée aujourd’hui au Vatican, ne fait pas toujours l’unanimité.

Si la cérémonie, place Saint-Pierre de Rome, réjouit des millions de catholiques à travers le monde, l’accession de Mère Teresa au statut de sainte aura une saveur toute particulière pour Gautam Lewis.

À l’âge de 2 ans, cet orphelin de Calcutta (est de l’Inde) avait été contaminé par la poliomyélite et recueilli par la religieuse. Sa «seconde mère», dit-il.

«Mère Teresa m’emmenait à l’église tous les dimanches et supervisait personnellement mon traitement lorsque je devais subir des opérations et de la rééducation pour me débarrasser de la polio», raconte à l’AFP M. Lewis, désormais installé à Londres.

«Je me souviens de m’être senti très protégé en sa présence», continue le pilote de 39 ans, de passage à Calcutta pour célébrer la canonisation.

«Nous estimons que l’élévation de Mère Teresa au statut de sainte serait une nouvelle impulsion pour son œuvre de charité», abonde Thomas D’Souza, archevêque de cette grande ville du Bengale-Occidental.

Mais les contempteurs de l’action de la future sainte Teresa de Calcutta ne manquent pas.

Ils dénoncent notamment les déplorables conditions d’hygiène de ses hospices, des négligences médicales et des conversions forcées de mourants.

«Son objectif ultime était la propagation de sa religion à n’importe quel prix», déclare à l’AFP Aroup Chatterjee, un docteur bengali, auteur en 2003 d’un livre à charge contre la religieuse.

«Convertir une personne mourante, inconsciente, est un comportement d’une grande bassesse, particulièrement répugnant», renchérit-il, et «Mère Teresa le faisait à une échelle industrielle».

Glorification de la douleur ?

L’un des principaux critiques de Mère Teresa, le journaliste d’origine britannique Christopher Hitchens – depuis décédé –, l’accusait d’aggraver la condition des pauvres par son opposition inflexible à la contraception et à l’avortement.

Le polémiste athée, auteur du documentaire provocateur Hell’s Angel sur le sujet, soutenait qu’elle refusait des soins de base à ses patients, estimant que la souffrance les rapprochait de Dieu.

Plusieurs anciens bénévoles soutiennent que ses foyers glorifient la douleur et la pauvreté. Ils les ont également accusés de ne prodiguer que des soins rudimentaires, en dépit des millions de dollars de donations.

Qui est mère Teresa