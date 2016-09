Poursuite de 6,7 M$ contre un important fournisseur de la SAQ

QUÉBEC | Un important fournisseur de la Société des alcools du Québec (SAQ), le groupe français Boisset, fait l’objet d’une poursuite de 6,7 millions $ pour rupture de contrat avec une agence québécoise de représentation, a appris Le Journal.

Dans la poursuite déposée en Cour supérieure du Québec, l’agence québécoise Vins de Châteaux international inc. allègue un bris de contrat de la part de La famille des grands vins Boisset de France.

Accord rompu

Troisième plus gros producteur et négociant en vins en France, Boisset vend à la Société des alcools du Québec des dizaines de produits vinicoles et de spiritueux sous différentes appellations.

Au Québec, le groupe Boisset possède une participation importante dans CidreCo, un regroupement de producteurs de cidre de pomme incluant La Face cachée de la pomme et le Domaine Pinacle.

Baisse de commission

Vins de Châteaux international reproche notamment à Boisset d’avoir rompu un accord commercial de représentation au Québec pour le populaire vin Brouilly Mignot Père et Fils.

Selon la poursuite, Boisset a notamment réclamé une baisse importante du taux de commission à Vins de Châteaux international, passant de 20 % à 5 %, et ce, malgré un accord dûment rené­gocié en 2011.

Boisset a par la suite changé d’agent commercial au Québec à la fin de 2014.

«Nous avions un contrat de longue durée avec eux et puis, du jour au lendemain, ils ont décidé de nous laisser tomber, faisant chuter notre chiffre d’affaires de 60 %», a indiqué au Journal le président de Vins de Châteaux international, Michel Dandurand.

Sommes colossales

L’agence Vins de Châteaux international soutient avoir investi des sommes colossales au fil des ans pour développer le marché du vin Brouilly Mignot Père et Fils de Boisset dans les succursales de la SAQ au Québec.

Le vin est même devenu un produit courant sur les étagères du monopole d’État.

«On est parti de zéro. On a monté toute une affaire à la SAQ avec des ventes annuelles de plus de 175 000 bouteilles avec ce vin», a fait savoir M. Dandurand.

Vins de Châteaux international réclame ainsi à Boisset une somme liée à des commissions non perçues de 3,4 millions $ ainsi que des indemnités pour un montant total de 6,738 millions $.