Québec craint les sangliers

QUÉBEC | Une bête méconnue mais féroce menace les espèces en danger, détruit les milieux humides et porte les germes de nombreuses maladies. Il s’agit du sanglier sauvage, un animal envahissant craint par les autorités pour son potentiel destructeur.

Un rapport du ministère de l’Environnement obtenu grâce à l’accès à l’information souligne que des hardes de sangliers ont été aperçues dans les États de New York et du New Hampshire, «à proximité de la frontière du Québec».

Le document indique que l’ennemi est aussi intérieur: il recommande un encadrement plus strict de la quarantaine de fermes de sangliers au Québec et une déclaration obligatoire des bêtes échappées.

Risques d’évasions

Depuis cinq ans, 56 évasions ont été rapportées au ministère de la Faune. Ce nombre peut sembler minime, mais le porc sauvage est prolifique et les études montrent que quelques individus sont capables d’engendrer une population en liberté.

«Les sangliers ont plusieurs effets négatifs sur les écosystèmes: destruction des milieux humides, frein à la régénération végétale, prédation d’espèces menacées», explique le rapport du Centre de la science de la biodiversité du Québec.

On le chasse à l’explosif

La destruction des récoltes cause plus d’un milliard de dollars de dommages par année aux États-Unis. Pour l’éliminer, on le chasse aux explosifs. En Saskatchewan, la province la plus touchée, un programme de compensation a été mis en place pour les agriculteurs. L’Alberta offre 50 $ par tête de sanglier dans le cadre d’un programme d’éradication.

«Au Texas, juste pour maintenir la population, il faudrait annuellement éliminer 70 % des effectifs», note Isabelle Laurion, biologiste au ministère de la Faune. La bête est nocturne, ce qui limite le nombre de signalements, et elle est très intelligente.

«Une fois qu’on essaie de les capturer avec un type de piège, ils n’y iront plus», ajoute Mme Laurion.

Québec prend au sérieux la menace du sanglier, qui «contamine les plans d’eau, trouble le citoyen, endommage les propriétés et transmet des maladies».

On veut renforcer les normes entourant sa possession. «La réglementation est nettement insuffisante étant donné leur capacité de creuser», indique la biologiste Laurion. L’État compte exiger des fermes des clôtures plus hautes et une portion souterraine plus importante.

Partout sur la planète

Le sanglier est présent sur tous les continents sauf l’Antarctique. Cela s’explique par sa capacité de reproduction élevée, sa flexibilité alimentaire, la quasi-absence de prédateurs naturels et l’expansion de l’agriculture.

Introduit par les colons

Le sanglier a été délibérément introduit dans plusieurs régions par des explorateurs pour leur permettre de chasser de la viande sauvage en quantité. Plus récemment, il a d’ailleurs été introduit dans les prairies canadiennes pour faire de la chasse sportive.

Changements climatiques

Les changements climatiques favorisent l’arrivée des sangliers au Québec.

5 millions de porcs sauvages aux États-Unis

L’aire de répartition du sanglier est en augmentation constante aux États-Unis et sa population atteint désormais 5 millions.

Incontrôlable

La population du sanglier sauvage ne peut pas être contrôlée par la chasse. Une femelle peut avoir deux portées par année et mettre bas jusqu’à huit marcassins chaque fois.