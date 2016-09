Quelques cépages « IN »

Les amis, nous n’avons pas besoin de la boule de cristal de «JoJo Médium» pour nous apercevoir que certaines variétés de raisin sont plus à la mode que d’autres. Avec cette nouvelle génération de consommateurs qui font leurs premiers pas vers le jus de raisin fermenté depuis les dix dernières années, on voit que certains cépages sont laissés de côté et d’autres sont très demandés.

Semaine après semaine, de curieux épicuriens me bombardent de questions sur les cépages qu’ils affectionnent. Comme par hasard, c’est pas mal toujours les mêmes «sortes de raisins» qui reviennent au milieu des discussions.

Il y a des cépages «IN» et d’autres qui le sont un peu moins. En tête d’affiche des «grappes de raisin» en demande, on peut pointer du doigt une variété de raisins ultra sexy qui fait la pluie et le beau temps depuis quelques années, la sensuelle, juteuse et joufflue Syrah.

On aime tout d’abord sa coloration violacée fort invitante au visuel. Même son de cloche pour l’olfactif, de nombreuses Syrah ou Shiraz de la planète-vin qui libèrent des notes épicées et florales qui sont fort charmantes pour l’organe nasal. Le gustatif est souvent juteux, gourmand, plein et généreux. La Syrah (de climat pas trop chaud!) a vraiment tout pour plaire!

Bien d’autres cépages rendent les amateurs de bon vin heureux. On a qu’à penser au délicat Pinot noir qui fait un tabac sur le plan des symbioses mets-vins. Je parle ici du «bon» Pinot car il y a de nombreux «candidats douteux» qui sont issus de cette variété de raisins aux quatre coins de la planète-vin... On aime son côté facile, sa fraîcheur, son fruité friand ainsi que sa digestibilité.

Que dire du Gamay, qui fait craquer de plus en plus de papilles! Je suis un grand amoureux des vins souples et axés sur le fruit fait de Gamay du Beaujolais, de la Péninsule du Niagara ou de la vallée de Loire.

Sans oublier le très prisé Cabernet-Sauvignon présent un peu partout sur la planète-vin. Son habituelle structure ainsi que sa généreuse masse de fruits nous mettent des sourires au visage assez vite fait après un ou deux verres. La liste pourrait longuement s’allonger avec les Malbec, Nebbiolo, Tempranillo, Sangiovese et autres Grenache de ce monde.

Cépages blancs

Et les cépages blancs? On peut dire qu’il y a un très «solide buzz» autour du Riesling germanique, alsacien ou ontarien. Surtout depuis qu’on ne le sert plus au «frigorifique» 4 degrés de notre frigo.

Le Sauvignon Blanc est aussi fortement recherché, et ce, spécialement par la gent féminine. Ses envoûtants parfums d’agrumes et son gustatif souvent mordant et bien vigoureux sont excitants à souhait.

Le vin de la semaine

Furmint 2015

Château Pajzos

Tokaj - Hongrie

Servir à 10-11 °C

Des fromages, des bâtonnets de poisson panés, des sushis, une assiette de crudités...

Si vous êtes un mordu des vins blancs boisés, riches, sucrés et hyper ronds en bouche, ce Furmint hongrois n’est pas vraiment pour vous! Il est épuré, digeste, franc, net et sans flaflas modernes et technologiques. Un vin blanc «clair comme de l’eau de roche» qui est excitant et salivant. Il fera un «tabac» à table comme à l’apéro! Pour 15 $, celui-ci s’avère un voyage en classe économique en plein coeur de l’Europe de l’Est qui est assez génial! Dévissez-lui la capsule à vis dans les deux ou trois prochaines années pour pleinement profiter de ses agréables vertus.