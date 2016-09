Rentrée classique: que de belles surprises !

D’est en ouest et du nord au sud, toutes les salles de spectacles et les formations sont prêtes pour une nouvelle saison classique. Si l’Orchestre symphonique de Montréal domine par les concerts, la ­salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal offrira une programmation diversifiée, tout comme l’Opéra de Montréal, Les Violons du Roy et l’Orchestre Métropolitain. Nous vous souhaitons une bonne saison et suivez le guide.

Comme d’habitude, l’OSM ouvrira sa saison en puissance avec Carmina Burana de Carl Off, mercredi 7 septembre. Cette œuvre majestueuse sera bien représentée avec la soprano Alina Kutan, le baryton Russel Braun et le ténor Frédéric Antoun. Pour bien amorcer les festivités autour du 375e anniversaire de Montréal, Kent ­Nagano a fait appel au compositeur José Evangelista qui soulignera en musique les 50 ans du métro de Montréal. En plus, nous aurons la chance d’entendre l’un des plus grands violoncellistes de notre époque, Truls Mork. Jeudi­­ 20 octobre à la Maison symphonique. Samedi 17 septembre, l’opéra de Montréal nous transportera en Égypte ancienne au son d’Aida de Giuseppe Verdi. Avec sa marche triomphale et ses costumes flamboyants, cette grande histoire d’amour est un classique du genre. À la salle Wilfrid-Pelletier. Photos courtoisie

Charles-Richard, Yannick et Bernard

Pour célébrer son 5e anniversaire ­d’existence, la salle Bourgie du Musée des Beaux-arts de Montréal a concocté tout un programme. Mercredi 14 septembre, les festivités s’ouvriront avec le brillant pianiste­­ Charles-Richard Hamelin, ­médaille d’argent au concours Frédéric Chopin en 2015. Il y aura des supplémentaires mercredi 21 septembre et mardi 27 septembre. Jeudi 6 octobre, Yannick Nézet-Séguin et l’orchestre Métropolitain recevront la pianiste Hélène Grimaud. Au programme, le Concerto n° 3 de Bartók et la Symphonie n° 6 de Mahler. À la maison symphonique. Les Violons du Roy ­télescoperont Beethoven et Claude Vivier, samedi 1er octobre sous la direction du chef et violoniste Anthony Marwood et, ­samedi 10 décembre, nous assisterons au retour de Bernard Labadie. Avec quatre solistes et la Chapelle de Québec, il fera ­revivre le Messie de Haendel. À la Maison symphonique.