Russell Martin fait la différence

Russell Martin a claqué un circuit de deux points en huitième manche pour offrir une victoire de 5-3 aux Blue Jays de Toronto aux dépens des Rays de Tampa Bay, dimanche après-midi, en Floride.

Joueur par excellence de la formation ontarienne en août, le Québécois a brisé une égalité de 3-3 à l’aide de sa 17e longue balle de la campagne. Celui-ci présente une moyenne au bâton de ,247 cette saison.

Devon Travis a porté la marque à 3-3 en septième grâce à un simple opportun qui a permis à Troy Tulowitzki et Michael Saunders de croiser le marbre.

Dioner Navarro a pour sa part permis aux Jays de s’inscrire au pointage lors de la manche initiale, frappant un simple au champ droit. Edwin Encarnacion a touché la plaque sur la séquence.

Travis et Tulowitzki ont conclu le duel avec deux coups sûrs en quatre apparitions dans le rectangle des frappeurs.

Le partant J.A. Happ a connu une sortie difficile. Le gaucher a été victime de trois points, six frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en seulement deux manches et deux tiers. La victoire est allée au dossier de Joaquin Benoit (3-1).

Roberto Osuna a fermé les livres en neuvième, signant son 30e sauvetage depuis le début du calendrier régulier.

Dans le camp adverse, Chris Archer a œuvré au monticule pendant six manches et un tiers, concédant deux points sur cinq frappes en lieu sûr et une passe gratuite. Le droitier a cumulé neuf retraits sur des prises. Kevin Jepsen (2-6) a subi son sixième revers de la campagne.

Evan Longoria, Matt Duffy et Corey Dickerson ont chacun été à l’origine d’un point pour les perdants, qui ont enlevé les deux premiers affrontements de la série.

Duffy et Logan Forsythe ont placé la balle en lieu sûr à deux reprises.