Serait-ce une bonne idée de tuer tous les moustiques?

Tout le monde le sait, au Québec, des moustiques, il y en a trop. Vraiment beaucoup trop. Dans un élan de furie - totalement justifié - contre ces nuisances volantes, vous vous êtes peut-être déjà demandé «mais pourquoi on ne le tue pas complètement?» Vous n’êtes pas le seul à vous être posé la question.

L’humain commence à bâtir une expertise pas mal solide en matière d'extinction d’espèces animales, ce devrait être facile d’éradiquer toutes ces bébittes de la planète, non? Et que dire des avantages? Saviez-vous que les maladies transmises par les piqûres de moustique sont responsables de la mort de près de 725 000 personnes à chaque année? C'est l'animal qui cause le plus de mortalité, devant les requins, loups, lions, crocodiles et les serpents tous réunis!

Sans moustique, il n’y aurait plus de maladies comme le Zika ni de %?*!$!! de piqûres de maringouin. La petite aiguille du joie-o-mètre éclaterait d’être trop toujours au top!

Or, encore une fois, ce n’est pas si simple. Il y a quelques facteurs à considérer.

Les moustiques sont des durs à cuire

Il y a entre 3000 et 3500 espèces de moustique sur la planète. Une faible minorité de toutes ces espèces piquent les mammifères. Les moustiques existent depuis plus longtemps que l’humain, ce qui signifie qu'ils se sont adaptés à plusieurs changements environnementaux, en plus d’avoir survécu à toutes sortes de prédateurs.

En somme, c’est très difficile, tuer des moustiques. Ils sont vraiment très coriaces.

La solution serait peut-être de remonter dans le temps?

Ils remplissent quand même une fonction

Ils peuvent contribuer à la pollinisation de certaines plantes et à ils constituent une source de nourriture importante pour d’autres animaux. Les éradiquer pourrait déstabiliser des écosystèmes et les conséquences sont difficilement prévisibles.

D’ailleurs, il n’y a pas de consensus à propos de cet enjeu. Certains scientifiques pensent que la nature trouverait un moyen de s’équilibrer toute seule alors que d’autres pensent que, sans moustiques, certaines espèces - végétales et animales - seraient en danger.

Les solutions sont variées, mais soit dangereuses, soit difficiles à implanter

Durant les années 1950 et 1960, l’Amérique du Sud a décidé de se débarrasser de ses moustiques. Des quantités incroyables d’insecticide DDT ont été épandues. Bien que les moustiques aient été éradiqués, les conséquences néfastes ont été remarquables: les moustiques ont développé une résistance et le DDT est extrêmement dommageable pour les humains et l’environnement. Et ça, c’est sans compter que cette éradication n’a pas tenu le coup: grâce aux bateaux qui vont d'un continent à l'autre, les moustiques sont revenus de l’Asie ou d’Afrique après quelques années.

La solution la plus discutée ces temps-ci est la solution génétique. Le but est de modifier des gènes sur des moustiques les empêchant de fonctionner normalement. Par exemple, ces moustiques «défectueux» se reproduisent et leurs descendants meurent avant de pouvoir commencer à piquer. Cette solution nécessite des années de recherche, elle est très dispendieuse et doit être renouvelée à chaque année, ce qui n’est pas très efficace.

Une dernière piste de solution serait l’éducation. Les individus vivant là où des moustiques sévissent peuvent participer à l’éradication des moustiques, par exemple, en sachant reconnaître leurs lieux de pondaison et en les détruisant. Là encore, plus facile à dire qu’à faire, et on sait à quel point l’éducation des masses est un processus à long terme, s’effectuant au goutte à goutte.

Bref, nous devrons encore faire avec les moustiques durant les années à venir. Entreposez votre calamine adéquatement.

Sources additionnelles: SciShow (en anglais), CNN (en anglais).