Un ado souffre chaque fois qu’il s’habille ou se brosse les dents

OTTAWA | Un adolescent qui souffre chaque fois qu’il tient un crayon ou enfile un vêtement passera la prochaine année aux États-Unis pour suivre un traitement expérimental qui pourrait prolonger sa vie.

Jonathan Pitre, 16 ans, est atteint du syndrome de l’enfant papillon, une maladie qui rend la peau si fragile qu’elle se désintègre au moindre contact.

Son corps est couvert de plaies, le simple fait de se brosser les dents est un supplice. Une sensation de brûlure au 3e degré sur la majeure partie de son corps l’habite en tout temps.

Des gestes aussi banals que de tenir un crayon ou porter un téléphone à son oreille lui sont pénibles. Une simple brise sur sa peau lui fait mal. Et dans le pire de ses crises, même les membranes à l’intérieur de sa bouche l’empêchent de manger.

Il perd également peu à peu l’usage de ses mains, car ses doigts se rétractent et pourraient même finir par fusionner.

Espoir

Selon les médecins, il lui restait moins de 10 ans à vivre. Mais l’espoir renaît pour Jonathan: il a amorcé lundi un traitement expérimental d’un an aux États-Unis.

«Nous étions dans une impasse. Ce traitement est le seul espoir pour prolonger son espérance de vie. Oui, le traitement dure un an, mais de savoir qu’il pourrait se réveiller un seul matin avec le sourire et sans douleur n’a pas de prix», a confié la mère de l’adolescent, Tina Boileau.

Le ministère de la Santé de l’Ontario a accepté de payer le traitement évalué à 1,5 M$.

Don de vie

Sa mère va lui faire don de moelle épinière et faire périodiquement des dons de peau qui lui sera greffée.

Elle accepte elle-même de vivre avec des futures cicatrices pour donner une chance à son fils.

«Je vis et j’ai vécu toutes les gammes d’émotion, de l’anxiété, de la peur, et de l’excitation. Jonathan aussi a été stressé, mais il connaît les risques et il est conscient. Je souhaite plus que tout qu’il puisse passer une seule journée sans douleur; qu’il puisse sortir et aller promener son chien», confie Tina Boileau.

La dévotion de Mme Boileau envers Jonathan est sans limites voire inspirante. À la tête d’une famille monoparentale, elle consacre plusieurs heures par jour au bien-être de son fils. Juste donner son bain et panser ses plaies prend en moyenne 4 heures, en plus des devoirs et des autres soins.

La petite famille a dû s’adapter. Un soir sur deux, Mme Boileau l’aide à faire sa toilette et le soir suivant, assise au coin de la table après sa journée de travail, elle l’épaule dans ses devoirs et leçons.

«Jonathan est né avec une force incroyable et elle est contagieuse. Ce n’est pas un sacrifice pour moi. J’ai demandé à être une mère, mais Jonathan non, et encore moins dans sa condition. Nous avons une force ensemble», a lancé Mme Boileau.

«On voit une lumière au bout du tunnel. Le tunnel va être long, mais je veux voir Jonathan heureux, et le voir sourire», ajoute-t-elle.

Amateur de sport

L’histoire du jeune Jonathan Pitre en a touché plus d’un. Depuis son enfance, il caresse le rêve de devenir un analyste sportif. Il a été invité à commenter une partie des Sénateurs d’Ottawa en ondes. Le club de hockey l’a même embauché de manière honorifique comme recruteur professionnel d’un jour. Le jeune homme a d’ailleurs été un invité d’honneur aux NHL Awards l’an dernier.