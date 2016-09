Un aventurier a bien cru mourir d’épuisement dans les Pyrénées

RIVIÈRE-DU-LOUP | De nombreuses infections, blessures, hallucinations et le fait d’avoir frôlé la mort n’ont pas empêché un aventurier d’effectuer un parcours de près de 900 km à travers les montagnes des Pyrénées.

Moins du quart des participants ont terminé ce nouveau raid, qui est considéré comme une des courses les plus difficiles au monde, qui visait à faire la traversée de la chaîne de montagnes des Pyrénées d’est en ouest. C’est le cas d’Yvan L’Heureux, de Rivière-du-Loup.

Les premiers jours

Ce dernier a dormi moins de 60 heures en 16 jours, en mettant un pied droit devant l’autre, par des températures allant de 5 à 45 ºC. Il n’était pas rare qu’il s’endorme en tombant avec ses bâtons et il a bu son urine à peine filtrée pour avancer jusqu’à la prochaine source d’eau.

Dès le premier jour, celui qu’on surnomme le «guerrier pacifique» a jeté son plan de course à la poubelle. «Un favori suédois est parti comme une balle et a dû abandonner au bout de 30 km pour cause de déshydratation», souligne Yvan L’Heureux.

Durant les six premiers jours, l’aventurier a été victime d’insolation, il a eu des hallucinations de serpents, de gens et de singes, et il a subi une grave infection de la peau. «La peau se décapait. J’ai dû faire 800 km en sous-vêtements!»

La paix et la mort

À mi-parcours, celui qui menait une quête personnelle dans ce défi surhumain a eu l’impression d’avoir fait le ménage complet de sa vie.

«J’ai atteint un niveau de paix jamais ressenti. J’étais centré sur l’essentiel, la famille, l’amour, les amis. Je suis allé rapporter mon dossard, j’avais terminé.»

Mais on l’a dissuadé et il a décidé qu’il terminerait le défi. Quelques jours plus tard, il s’est endormi d’épuisement seul sous la pluie froide et battante, avec la certitude qu’il ne se réveillerait pas.

Par un miracle du hasard, un autre participant lui a sauvé la vie quelques heures plus tard et l’a «remorqué» pendant cinq heures.

«Il n’y a pas de mots pour décrire l’importance des rencontres que j’ai faites là-bas, avec les participants, les bénévoles... C’est très fort.»

La fin

Malade comme un chien en raison d’une intoxication alimentaire durant les 120 derniers kilomètres, il s’est répété un million de fois que c’était «juste un peu plus loin.»

Il a aussi dû accepter, comme d’autres participants, que des aventuriers aient triché, recevant de l’aide extérieure et du transport motorisé.

De retour chez lui, le corps abîmé et fatigué, il dit avoir été transformé par l’aventure. «Il y a quelque chose en moi qui a changé pour le mieux. Je crois que c’est là pour rester», conclut-il.

Une course difficile

860 kilomètres

130 000 mètres de dénivelé

391 heures et 27 minutes

48e sur 60 participants ayant terminé le parcours

Moins du quart ont terminé la course

1er Canadien sur 4 (2 ont terminé)

Des marches de jusqu’à 32 heures sans répit

12 livres perdues

8000 à 9000 calories par jour, plus de 4 X plus qu’un homme normal