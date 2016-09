Un double défi

Lorsque Duncan Keith a indiqué qu'il n'allait pas être en mesure de participer à la Coupe du monde en raison d'une blessure au genou, les dirigeants de l'équipe canadienne ont immédiatement tenu une conférence téléphonique pour lui trouver un remplaçant. Le débat a tourné autour de deux joueurs, soit Kristopher Letang et Jay Bouwmeester. Celui qui a eu le dernier mot, c'est l'entraîneur-chef Mike Babcock. Ce dernier insiste pour que les défenseurs gauchers jouent à gauche et les droitiers à droite. Puisque Duncan Keith est gaucher, les chances de voir Kristopher Letang étaient nulles. Pour ceux qui se demandent si le nom de P.K. Subban a été mentionné dans les discussions, dites-vous qu'il n'a pas été prononcé une seule fois.

canada

Mike Babcock est particulièrement bien entouré pour cette Coupe du monde, alors qu'il travaillera avec quatre autres entraîneurs de la LNH. Évidemment, l'entraîneur-chef des Maple Leafs aura le dernier mot sur toutes les décisions, mais ses adjoints auront des responsabilités différentes. Claude Julien (Bruins) aura la responsabilité de s'occuper du désavantage numérique. Joel Quenneville (Blackhawks) se concentrera sur le travail des défenseurs, Barry Trotz (Capitals) s'occupera de l'attaque à cinq et Bill Peters (Hurricanes) devra espionner les autres formations qui évoluent à la Coupe du monde et s'assurer que l'équipe canadienne aura le bon plan de match à chaque rencontre. Pour ce qui est des directeurs généraux, leur rôle sera un peu plus effacé durant le tournoi, laissant plus de place au groupe d'entraîneurs.