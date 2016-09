Une camionnette pas comme les autres

Après une courte absence, la Honda Ridgeline fait un retour sur le marché nord-américain. Cette fois, le constructeur japonais mise sur un design plus traditionnel et sur une dotation améliorée pour imposer sa camionnette de taille moyenne.

La Honda Ridgeline n’est pas une camionnette comme les autres. Aucune autre camionnette n’a un châssis monocoque, une suspension indépendante aux quatre roues, une transmission intégrale (par opposition aux systèmes 4x4 embrayable sur demande), un hayon à double action et un coffre à bagages dans sa caisse.

Cependant, les acheteurs de camionnettes ne badinent pas avec leur concep­tion et, surtout, leur esthétique. Les gens de Honda l’ont appris à leurs dépens avec la Ridgeline de première génération, fabriquée de 2005 à 2014. Ses formes hors norme (ses arches de roues «carrées» et sa caisse très fermée à rebords pentus surtout) n’ont jamais plu. Voilà pourquoi, très tôt dans le processus de renouvellement de la Ridgeline, Honda a interrogé des consommateurs, entre autres du Texas, le royaume de la camionnette, pour mieux cerner leurs attentes.

Cela explique les formes plus traditionnelles de la Ridgeline 2017, à commencer par ses arches de roues circulaires et sa caisse très ouverte et relevée dans sa partie arrière. On a même doté toutes les versions d’une attache de remorque, particularité que plusieurs consommateurs associent à la robustesse! Désormais, Honda espère se tailler une place dans le créneau grandissant des camionnettes de taille moyenne qui réunit la Toyota Tacoma, la plus vendue du lot, la Nissan Frontier et les jumelles Chevrolet Colorado/GMC Canyon, les seules à offrir l’option d’un moteur turbodiesel.

Photo courtoisie Honda

Une seule carrosserie : la bonne

La Ridgeline est assemblée à l’usine Honda de Lincoln, en Alabama, qui produit également l’utilitaire Pilot, dont la Ridgeline partage la plateforme et la mécanique.

Contrairement à l’ensemble des camionnettes vendues actuellement en Amérique du Nord, cette Honda n’offre pas une multitude de permutations de cabines, de caisses, de rouages d’entraînement et de groupes motopropulseurs. L’offre se résume à une carrosserie à quatre portes, une caisse courte et un unique V6 qui entraîne les quatre roues par l’intermédiaire d’une boîte automatique à six rapports.

L’habitacle peut accueillir jusqu’à cinq personnes avec un confort comparable à ce que procure une Toyota Taco­ma Double Cab. Cela signifie des places avant très spacieuses, mais une banquette arrière conçue pour des personnes de petite taille à cause d’un dégagement limité au niveau des jambes et des pieds. L’étroitesse de l’ouverture que découvrent les portes arrière ne facilitent pas l’embarquement non plus. Malgré tout, la Ridgeline 2017 est désormais la camionnette de taille moyenne ayant les places arriè­re les plus spacieuses.

Les habitués du Honda Pilot ne seront pas dépaysés en prenant place à l’avant de cette camionnette, dont le tableau de bord est identique à quelques détails esthétiques près. Comme l’utilitaire, la Ridgeline a donc un démarreur à bouton poussoir et un écran tactile de 8 po servant à une chaîne d’infodivertissement compatible avec CarPlay d’Apple et Android Auto.

Cependant, comme les acheteurs de camionnettes ont un penchant plus traditionnel, Honda a préféré doter la Ridgeline d’un levier de vitesses ordinaire logé sur la console centrale, plutôt que d’opter pour les multiples boutons poussoirs qui contrôlent la boîte automatique du Pilot.

À l’instar des autres camionnettes à quatre portes de cette catégorie, l’espace arrière de la Ridgeline est transformable. La banquette est divisée en deux sections «60/40» qui se soulèvent pour agrandir la surface de chargement du plancher. Il est alors possible d’embarquer des objets aussi encombrants qu’un écran géant de télévision ou un vélo, auquel on aura préalablement retiré la roue avant. De plus, même lorsque la banquette est abaissée, il est possible de placer en dessous de gros objets, comme un escabeau, sans réduire le confort des passagers.

Une caisse très polyvalente

La caisse de la camionnette s’avère tout aussi polyvalente. Large de 5 pi, elle mesure 5 pi 4 po de longueur. Cependant, lorsque son hayon est rabattu, la longueur utile atteint 7 pi, ce qui permet de transporter des feuilles de contreplaqué ou de gypse, ou même des motos.

En outre, cette caisse, qui est fabriquée en matériau composite résistant aux égratignures, a un hayon à double action qui se rabat ou s’ouvre latéralement, de droite à gauche, selon les besoins du moment. En l’ouvrant latéralement, on découvre une marche dans le centre du pare-chocs qui facilite l’embarquement et il est possible d’accéder à un coffre à bagages verrouillable (le hayon, lui, ne l’est pas). Ce coffre de 7,3 pi cu (210 L) est assez volumineux pour loger des coffres à outils ou des prises de pêche. Fait de matière plastique, il a un fond plat et un bouchon de vidange facilite son nettoyage et son drainage.

La caisse a également huit cales d’arrimage de 350 lb et elle peut être munie, contre supplément, d’un onduleur de 400 watts avec une prise de 115 V logés dans la paroi droite de la caisse, près du hayon. Cet équipement permet aussi bien de recharger des outils électriques que d’alimenter un écran de téléviseur en pleine nature. Dans le même esprit, le constructeur équipe ses deux versions les plus cossues d’une chaîne audio de 540 watts dotée d’un dispositif inédit diffusant le son à l’extérieur à l’aide de six transducteurs sonores logés dans les panneaux de la caisse, une première mondiale.

Photo courtoisie Honda

Agréable à conduire

Avec cinq niveaux de dotation, une capacité de remorquage atteignant 5000 lb (2268 kg) et une capacité de charge de 1584 lb (718 kg), Honda dispose d’une camionnette capable de répondre aux atten­tes d’une large frange d’acheteurs, surtout ceux qui en font un véhicule familial.

En étant la plus courte des camionnettes de taille moyenne, la Ridgeline a d’ailleurs l’avantage d’être la moins encombrante. Sa construction monocoque lui procure aussi un comportement routier agréable, proche de celui d’une auto. On regrette seulement le manque d’insonorisation au niveau des éléments de la suspension, que les routes cahoteuses québécoises rendent parfois un peu trop audibles. En revanche, le V6 donne d’excellentes performances à ce véhicule qui pèse tout de même deux tonnes. Quant à sa consommation (nous avons obtenu une moyenne de 12,3 L), elle s’avère comparable à celle des camionnettes riva­les à quatre roues motrices.

La qualité de la finition à l’intérieur est satisfaisante et la dotation des versions plus luxueuses, comme la Ridgeline Touring dont nous avons fait l’essai, se révèle très complète. Le GPS est bien conçu et la chaîne audio haut de gamme est un régal pour les mélomanes. L’écran tactile exige toutefois beaucoup d’attention de la part du conducteur. C’est une source de distractions.

Par sa conception inhabituelle et sa gamme limitée, la Ridgeline ne met aucun constructeur de camionnettes en péril. D’ailleurs, les gens de chez Honda restent réalistes, comme en témoigne leur objectif de production annuel chiffré à environ 50 000 exemplaires. Un volume qui, s’il est atteint, permettrait au constructeur de s’implanter une fois pour toutes dans le grand créneau des camionnettes, mais avant tout, il l’aiderait à retenir sous sa bannière des propriétaires de véhicules Honda qui, jusqu’ici, on dû se tourner vers Toyota, Nissan ou GM pour répondre à leurs besoins en matière de camionnettes.

Une Ridgeline remporte la Baja 500

Photo courtoisie Honda

La course automobile est une excellente vitrine commerciale et les victoires qu’on en retire émaillent la publicité. Les gens de chez Honda l’ont compris. Voilà pourquoi ils ont engagé une camionnette Ridgeline dans une série d’épreuves de course hors route en 2016, dont les redoutables Baja 500 et Baja 1000.

Ces rallyes-raids sont disputés sur les pires pistes du désert de la péninsule de Basse-Californie, au nord-ouest du Mexique. Le parcours de la Baja 500 fait moins de 800 km (500 mi, d’où son nom), alors que celui de la Baja 1000 s’étend sur 1000 à 1300 km, selon l’année.

Conçue et fabriquée par Honda Performance Development (HPD), une filiale à part entière d’American Honda Motor, cette Ridgeline n’a de commun avec le modèle de série que son nom. Elle a un châssis tubulaire, un V6 HPD biturbo et une boîte de vitesses séquentielle Albins ST6. Grâce à ce V6 qui produit plus de 550 ch, ce bolide peut accélérer de 0 à 100 km/h en 6 s et atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h.

En juin, cette Ridgeline a remporté la Baja 500 dans sa catégorie (la classe 2). Une victoire qui peut être qualifiée de facile puisque le véhicule de HPD était le seul inscrit dans sa catégorie!

Honda et HPD espèrent naturellement remporter également la Baja 1000, qui aura lieu en novembre. Une victoire qui lui ferait assurément de la très bonne publicité.