Une chambre au 115e étage, svp!

HONG KONG, Chine | Où peut-on manger des «dim sum» au 102e étage, prendre le thé au 103e, passer la nuit au 115e et boire un cocktail au 118e? Dans l’hôtel le plus haut du monde, en plein cœur de Hong Kong. Prêts pour une tournée des lieux?

Un édifice qui en impose

Le Ritz-Carlton Hong Kong occupe les 16 derniers étages de l’International Commercial Center (ou ICC), une ­méga tour de verre achevée en 2010. Avec 118 étages et 484 mètres de hauteur, cet édifice élégant, qui s’illumine la nuit, est le plus haut de toute la ville chinoise.

Une vue qui bat des records

En plus de contempler un véritable tapis de gratte-ciel, les clients de l’hôtel profitent de panoramas inégalables sur les montagnes, la mer et le port Victoria. La nuit, c’est le spectacle des édifices illuminés ou bien celui des éclairs si jamais l’orage éclate.

Un luxe de haute voltige

Même dans ses chambres les plus «simples», le luxe est opulent: salles de bain de marbre, rideaux qui s’ouvrent automatiquement quand on entre dans la chambre, murs vitrés. Cela sans compter le bar à caviar de l’hôtel, le chic café du 103e étage où l’on prend le thé à l’anglaise et la piscine intérieure avec vue du 118e et dernier étage.

Un bar jet set et accessible

Loger à l’hôtel Ritz-Carlton Hong Kong n’est pas à la portée de toutes les bourses, mais – bonne nouvelle – nul besoin d’être riche pour profiter de ses panoramas vertigineux. Son bar ­Ozone, par exemple, est accessible aux voyageurs ne séjournant pas dans l’établissement. Il suffit de mettre sa plus belle tenue, de prévoir un budget rondelet pour les cocktails et de prendre l’ascenseur jusqu’au dernier étage pour s’offrir une chic soirée jet set.

Des restaurants étoilés

Hong Kong fait particulièrement ­rêver les «foodies» avec sa cuisine de rue, ses restaurants de toutes sortes et ses nombreuses tables figurant dans le guide Michelin. L’hôtel le plus haut du monde honore la réputation de la ville avec (entre autres) deux restaurants étoilés: l’italien Tosca (1 étoile) et le cantonais Tin Lung Heen (2 étoiles).