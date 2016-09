Une erreur de voltage menace les animaux d’une animalerie

Des impacts qui se font sentir 14 jours plus tard

Même si le courant est revenu pour trois des quatre boutiques du centre commercial de Longueuil, les conséquences de l’erreur de voltage continuent de se faire sentir deux semaines plus tard.

Les travaux de nettoyage et de réparation des systèmes électriques entraînent des fermetures ponctuelles qui nuisent aux commerçants.

«On a dû fermer un matin cette semaine et ça nous fait prendre du retard», a expliqué la couturière Chantale Girard, de l’Atelier le Bouton d’or.

Lors du passage du Journal, Mme Girard s’excusait auprès d’une cliente de ne pas pouvoir lui remettre ses vêtements dans les délais prévus. En plus d’une machine à coudre, son air conditionné, son système d’alarme et sa caisse sont endommagés.

Machines brisées

Le salon de beauté de Sylvie Roberge n’est pas fonctionnel à 100 %. «J’ai au moins cinq machines à bronzage brisées et pour en recommander d’autres, je dois être autorisée par les assurances. Ça devient compliqué», dit-elle.

Elle se voit donc forcée de réduire les heures de travail de son esthéticienne.

Quant à l’animalerie, Hydro-Québec précise que les délais pour la rebrancher seront plus longs, car ses installations électriques étaient «désuètes». «C’est maintenant à un maître électricien retenu par le client d’effectuer ces travaux», dit Audrey Giguère, d’Hydro-Québec.

Pierre Albert réplique que tout fonctionnait avant cette erreur. «Il y a des coûts pour la remise aux normes [...] et ils sont élevés. Qui paiera? Nous n’avons pas les moyens et nous pensons que l’entreprise qui a fait cette erreur devrait payer. Nous sommes victimes d’une grave erreur de réalimentation qui nous cause d’innombrables maux de tête et menace la survie de notre entreprise.»

«Nous traitons les réclamations et nous nous assurerons que les clients qui ont subi des dommages seront dédommagés», a dit Mme Giguère.