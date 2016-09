Une rentrée riche en <i>Effets spéciaux</i>!

★★ ½

Deux ans après le plébiscité Burn Your Fire For No Witness, Angel Olsen fait volte-face avec une parution intrigante, car moins abrasive.

Intern, par exemple, est une ballade qui pourrait être le fruit d’une collaboration entre Kate Bush et Lana Del Rey.

Pour les fans seulement.

Sans délaisser ses premières inspirations — Never Be Mine, entre autres, est une pièce qui plaira aux nostalgiques de Roy Orbison —, Olsen peaufine tout de même son approche... tellement que ses nouvelles mélodies ne happent plus autant les mélomanes et, surtout, n’accompagnent plus avec panache ses strophes désarmantes.

Bon, mais pas renversant.

