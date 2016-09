Vers de nouveaux marchés

Lorsque l’entreprise Autobus Lion a été créée en 2008, Marc Bédard et Camile Chartrand savaient qu’ils jouaient gros. Mais ils étaient convaincus que le domaine des transports était mûr pour accueillir des innovations, y compris en matière énergétique. Prudents, les deux hommes d’affaires ont décidé d’y aller par étapes.

«On a commencé par ce que nous connaissions. En six mois, j’ai rencontré 500 transporteurs scolaires. Ils m’ont parlé de leurs besoins, fait des suggestions pour améliorer les flottes d’autobus. J’avais le goût de faire une différence dans le monde», raconte Marc Bédard, qui a puisé dans ses économies personnelles pour lancer Autobus Lion avec l’ex-président des autobus Corbeil.

Il se vend annuellement l’équivalent de trois milliards de dollars américains en autobus scolaires. Et c’est un domaine qui a peu évolué depuis 40 ans.

Entre 2008 et 2011, l’entreprise a mis en marché un autobus scolaire au diesel, plus léger, muni de panneaux en fibre de verre, d’alliages de plastiques et de dizaines d’autres composantes innovantes.