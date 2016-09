[VIDÉO] Zoo d’Atlanta : naissance de jumeaux pandas

ATLANTA, Géorgie – Une femelle panda de 19 ans a donné naissance à des jumeaux au zoo d’Atlanta, samedi matin, a rapporté «The Guardian».

La femelle Lun Lun a accouché samedi à 7 h 20 du premier ourson et à 8 h 07 du deuxième.

Elle avait été inséminée artificiellement en mars.

C’est la deuxième fois qu’elle donne naissance à des jumeaux. Lun Lun a déjà eu sept enfants avec Yang Yang, un mâle de 18 ans, et toujours grâce à une insémination artificielle.

La naissance de jumeaux n’est pas rare chez les pandas, mais ils risquent d’attraper plus de maladies et les décès sont plus précoces.

Les pandas géants ne peuvent se reproduire que quelques jours par an, ce qui rend leur reproduction difficile.