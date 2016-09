42 heures à Sainte-Anne-de-Bellevue

Il n’y a pas que le Vieux-Port ou le parc Jean-Drapeau comme destination pour passer du bon temps dans le Grand Montréal. Il y a aussi Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l’Ouest-de-l’Île. Les attraits sont vraiment variés: terrasses au bord de l’eau, sentiers en boisé aménagé, zoo du Québec ou encore magasinage dans un établissement centenaire.

VENDREDI

18 h | Arrivée à l’hôtel Marriott Courtyard West Island

1. Ouvert depuis seulement quelques mois, cet hôtel situé au bord de l’A-40 se trouve tout près des principaux attraits de Sainte-Anne-de-Bellevue. On a accès à un centre de conditionnement physique et à une piscine intérieure. On peut réserver en ligne. Il arrive qu’une chambre spacieuse coûte à peine plus cher qu’une tente Huttopia de la Sépaq...

20000, route Transcanadienne Baie-D’Urfé

www.marriott.com

18 h 30 | Souper au Violet Angel

2. L’entrée du restaurant est discrète, à tel point qu’on peut passer tout droit. Il en est de même pour la terrasse, plutôt secrète, car bordée d’arbres. Fauteuils en cuir blanc et comptoirs en bois. Le décor contemporain frappe au premier coup d’œil. Au menu: une trentaine de pizzas fines. J’ai opté pour la Carlito, avec piments rouges et poulet grillé, suivie d’un parfait au mascarpone et petits fruits comme dessert. Très bon.

20 h | Magasinage sur la rue Sainte-Anne

Ce n’est pas grand et tout se fait à pied. Les quelques petites boutiques sont rapprochées les unes des autres. Un incontournable: le 3. Magasin G. D’Aoust & Cie qui a pignon­­ sur rue depuis 1900. Dans un ancien bâtiment très bien entretenu, le magasin, aménagé sur trois étages, vend vêtements, accessoires décoratifs, articles de cuisine et meubles. Qualité et bon goût sont au rendez­­-vous.

Si vous manquez de temps, retournez-y le lendemain midi.

SAMEDI

8 h | Petit-déjeuner à l’hôtel

9 h 30 | Un musée de chez nous sur l’aviation

Sur un terrain du Campus Macdonald de l’Université McGill, une vieille grange en pierre abrite le 4. Musée de l’aviation de Montréal. Des passionnés d’aéronautique y restaurent un avion de guerre. Peintures remarquables­­ et maquettes rappellent l’histoire de l’industrie aéronautique de chez nous. Des répliques grandeur nature d’avions civils du début des années 1900 y sont exposées.

Si vous préférez un guide francophone, demandez Germain Lavallée, une véritable encyclopédie!

21111, chemin Lakeshore

www.cahc-ccpa.com

12 h | Lunch au café Au bout de l’Isle

5. Pour un lunch pas trop cher dans une ambiance conviviale, on s’arrête à ce café de quelques tables dans une maison construite en 1880. Une petite terrasse donne sur la rue Sainte-Anne, une artère commerciale où l’on ne se presse pas. J’ai pris un sandwich au poulet grillé, rehaussé de pesto et de compote d’oignon, pour conclure avec un ­gelato à la mangue.

14 h | Un zoo avec des animaux du Québec

Des lynx, des caribous, des aigles. Ce sont là quelques-uns des animaux qu’il est possible de voir au 6. Zoo Écomuseum dans un cadre naturel, le long d’un sentier. En tout, on y trouve plus de 115 espèces originaires de la vallée du Saint-Laurent. Le bâtiment d’accueil abrite un vivarium avec tortues et grenouilles. On ne peut voir autant d’animaux du Québec en si peu de temps à aucun autre endroit­­!

18 h | Souper sur une terrasse au bord du canal

Plusieurs restaurants avec terrasse bordent le canal fréquenté par les plaisanciers. Certains y traversent les écluses, alors que d’autres amarrent leur yacht ou leur voilier pour aller au resto. Je me suis arrêté à la terrasse du 7. restaurant Bellevue, qui porte bien son nom. Les fruits de mer sont à l’honneur. J’y ai dégusté des moules sur linguines­­.

19 h 30 | De la terrasse à la promenade

8. Une promenade piétonnière longe le canal, lequel est un lieu historique national de Parcs Canada. Inaugurée en 1843, cette voie navigable a servi au transport du bois, puis à celui des passagers dans des navires à vapeur, pour ensuite être exclusivement utilisée par les bateaux de plaisance depuis 1963. La promenade se rend jusqu’aux écluses, d’où on a accès­­ à un îlot paisible.

DIMANCHE

8 h | Petit-déjeuner à l’hôtel

9 h 30 | Marcher dans une forêt inventée

Traversé de sentiers, 9. l’Arboretum Morgan comprend, avec 150 essences, l’ensemble le plus complet d’arbres indigènes du Canada. Située dans un secteur agricole, la forêt originale ne comprenait que 40 espèces. L’Université McGill, à qui la famille Morgan a cédé les lieux en 1945, a multiplié plantations et expériences d’aménagement, créant ainsi une forêt unique.

150, chemin des Pins

www.morganarboretum.org

12 h | Lunch dans un bistro santé

«Panini sans gluten», indique une affiche­­ à l’entrée du 10. Café Twigs. On veut bien manger santé, mais est-ce que ça va être bon? Eh bien, le panini avec humus, tofu, olives et brie m’a agréablement surpris. Le chili aussi. Comme boisson: un Kombucha bleuet et érable. Près de l’entrée sont disposées quelques tables et il y a un comptoir à même la fenêtre avec vue sur la rue Sainte-Anne. Un endroit intime et agréable.