5 chansons marquantes de Bob Bissonnette

Au lendemain du décès de Bob Bissonnette dimanche, ses chansons qui sont toutes ancrées dans l’univers du hockey, envahissaient les palmarès. Sur ITunes, six de ses chansons, tirées de ses trois albums, se sont glissées dans le top dix francophone, tandis que les témoignages de sympathies continuaient d’affluer sur les réseaux sociaux. Voici cinq chansons marquantes du répertoire de Bob Bissonnette, qui travaillait étroitement avec Bruno Lachance pour la réalisation de ses fameux vidéoclips.

1- Mettre du tape su’ ma palette

La chanson se trouvait sur son premier album, Recrue de l’année, lancé en 2010. Bob Bissonnette a réussi à réunir dans le même vidéoclip Patrice Bergeron, Antoine Vermette, David Desharnais et Pierre Sévigny, entre autres. En deux mois, plus de 133 000 personnes l’avait visionné sur Youtube. Le chroniqueur Mathias Brunet a utilisé la chanson à la fin de son documentaire Parents Inc., sur les parents des enfants qui jouent dans les ligues mineures.

2- Chris Chelios

L’ancien joueur des Red Wings de Detroit, et aussi ancien défenseur des Canadiens de Montréal, a eu droit à une chanson hommage sur le premier album de Bob Bissonnette. À ce jour, plus de 488 000 personnes ont vu le vidéoclip, qui présentait un amalgame d’images du célèbre joueur de hockey. Il a déjà chanté la chanson à un party de la coupe Stanley de son bon ami, le joueur Maxime Talbot.

3- Y sont toutes folles

Son troisième vidéoclip avait fait des vagues en 2011, alors que le vidéoclip mettait en vedette ses amis animateur de radio, Stephan Dupont et un Jeff Fillion, qui jouait le rôle d’un curé. Le chanteur était pour sa part enchaîné sur une chaise. Le vidéoclip avait été lancé dans le cadre de la Journée internationale de la femme.

4- Hockey dans la rue

Le vidéoclip de la chanson marque une deuxième collaboration avec le réalisateur Bruno Lachance. Bob Bissonnette avait réussi à avoir dans un des ses vidéoclips une autre personnalité bien connue du hockey, soit Donald Brashear. André Roy, Philippe Boucher et Patrick Scalabrini, le gérant des Capitales de Québec, apparaissent aussi dans le vidéoclip.

5- La machine à scorer

En 2012, Bob Bissonnette est allé donner une quinzaine de spectacles en Europe. Il a profité de son passage à Genève, en Suisse, pour y tourner le vidéoclip de la chanson La machine à scorer, tirée de son 2e album, Les barbes des séries.