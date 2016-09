À Québec pour se forger une identité

Les premiers joueurs d’Équipe Europe ont sauté sur la patinoire du Centre Vidéotron, lundi matin, dans le cadre du camp prépara­toire qui servira à cette équipe composée de joueurs provenant de huit pays différents de se forger une identité.

Car l’équipe européenne ne représentera aucun pays directement. Elle a plutôt été composée des meilleurs joueurs européens dont l’équipe ne participe pas à cette Coupe du monde.

Pour l’entraîneur de cette formation, Ralph Krueger, que les 23 joueurs composant Équipe Europe n’évoluent pas sous les couleurs de leur pays natal ne devrait pas changer leur sentiment d’appartenance.

«Nous approchons ce tournoi comme une compétition où chaque joueur représente son pays. On ne leur enlèvera pas ça. Que ce soient six joueurs d’une nation ou un seul, ils jouent tous pour leur pays. Ils peuvent venir ici et être fiers. Pierre-Édouard Bellemare, par exemple, vient ici et représente la France au complet. On sent déjà une connexion entre les joueurs, car ils ont l’habitude d’être sous-estimés. Ce groupe, ensemble, jouera avec courage. Mon travail sera de m’assurer qu’ils comprennent l’opportunité qui s’offre à eux. J’ai dirigé la Suisse pendant plusieurs années et chaque fois qu’on réussissait quelque chose contre un gros pays, c’était une surprise. Ici, ce ne sera pas le cas. On sera nez à nez avec les autres formations», a-t-il assu­ré.

Phtoto Daniel Mallard

Du temps pour créer des liens

Équipe Europe pourra d’ailleurs compter sur une dizaine de jours de préparation, ponctués de trois matchs préparatoires. Le premier étant jeudi, au Centre Vidéotron, face à l’Amérique du Nord.

«Nous avons quelques jours avant que tout commence. On travaillera à se forger une identité, à créer des amitiés et quel­que chose dont on peut être fiers. On veut transposer ça sur la patinoire. On se sent tous comme des coéquipiers. Nous nous sommes affrontés dans le passé, mais en ce moment, on ne forme qu’une équipe et nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble», a assuré le défenseur format géant Zdeno Chara, l’une des têtes d’affiche de cette équipe européenne.

Même s’il s’agira pour lui, comme pour tous ses coéquipiers, d’une première expérience du genre, Chara ne croit pas que les joueurs européens auront de la difficulté à se motiver.

«C’est un gros tournoi au cœur du Canada et tout le monde va suivre cet événement avec intérêt. Ce simple fait devrait nous servir de motivation. Ça n’a jamais été fait avant, mais on a hâte de jouer ensemble et de prouver que même si on ne se connaît pas, on peut être une bonne équipe.»

Sans pression

Pour le défenseur vedette des Predators de Nashville Roman Josi, l’équipe Europe pourra se préparer sans être constamment sous les feux de la rampe, comme c’est notamment le cas pour le Canada et les États-Unis.

«On veut gagner et c’est de là que vient notre pression. Elle ne vient pas des médias comme pour les autres équipes. On peut se concentrer sur nos affaires.»

Et même s’ils ne sont pas les favoris pour remporter le tournoi, le gardien Jaroslav Halak prévient que l’Équipe Europe ne se présentera pas à la Coupe du monde en tant que figurante.

«Tout le monde va dire que le Canada est favori. Par contre, les États-Unis, la Russie, la Suède, la Finlande, tout le monde a une bonne équipe. Ce sera difficile, mais on veut gagner nous aussi.»

Une équipe de nomades dirigée par un... nomade!

Phtoto Daniel Mallard

Il est né à Winnipeg, a joué en Allemagne, dirigé l’équipe nationale suisse pendant quatorze ans puis les Oilers d’Edmonton lors d’une saison avant de devenir, en mars 2014, le président du FC Southampton, un club de soccer de la Premier League. Il n’y a pas de doute que Ralph Krueger remplissait tous les critères lorsqu’on lui a offert le poste d’entraîneur d’Équipe Europe!

L’entraîneur de carrière a effectué un virage complet de carrière lorsqu’il a accepté de se joindre à l’équipe anglaise de soccer. Non seulement a-t-il décidé de quitter le monde du hockey, mais aussi de délaisser son rôle d’entraîneur pour monter au deuxième étage.

«J’avais un désir de grandir en tant que leader. Après la médaille d’or à Sotchi (il agissait à titre de conseiller avec Équipe Canada), on m’a demandé d’évaluer cette option où je devais délaisser un peu l’aspect sportif et me concentrer sur le côté leadership. C’est la plus grosse ligue de sport au monde et, après 20 ans au hockey, je voyais cette opportunité comme un défi qui me ferait grandir en tant que leader. J’aime les défis et même si je n’avais aucune intention de finir au soccer, l’opportunité était bonne pour moi», a-t-il raconté aux médias, lundi, après le premier entraînement de l’équipe Europe qu’il a regardé depuis les gradins du Centre Vidéotron.

Tous le même langage

Avec l’équipe Europe, Ralph Krueger se retrouve avec un défi semblable à celui qu’il peut retrouver à Southampton : trouver un moyen de rassembler plusieurs joueurs de nationalités différentes vers un but commun.

«À Southampton, nous comptons sur des joueurs de 15 nationalités, dont de la Chine et de l’Afrique. L’avantage que nous avons ici, c’est que nous sommes Équipe Europe mais tout le monde parle anglais. Quand tu essaies de parler le même langage sur la patinoire, ça commence en dehors de celle-ci. Les Slovaques et Allemands se parlaient dans leur langue à leur arrivée mais dès qu’ils sont entrés dans le vestiaire, tout le monde parlait anglais, comme une équipe», a-t-il mentionné.

De bons souvenirs de Québec

Dans sa longue carrière internationale, Krueger a d’ailleurs fait une escale à Québec, en 2008, avec l’équipe nationale suisse qui s’étaient inclinée en quarts de finale face aux Russes.

Il ne garde d’ailleurs que de bons souvenirs de ce passage dans la Vieille capitale.

«Le tournoi de 2008 avait été l’un des plus beaux tournoi international auquel j’ai participé. Je me suis senti à la maison ici et je suis très heureux de revenir ici avec une équipe spéciale, comme l’Équipe Europe.»

JOSI DÉÇU DE PERDRE WEBER

Coéquipier de Shea Weber au cours des quatre dernières saisons, le défenseur suisse Roman Josi avoue avoir été pris par surprise lorsqu’il a appris que son capitaine avait été troqué au Canadien de Montréal en échange de P.K. Subban.

«C’était un grand leader et c’était notre capitaine. Heureusement, nous avons plusieurs joueurs capables d’avoir du leadership. Sur la glace, il connaît une grande carrière et c’est un des meilleurs de la Ligue», l’a-t-il décrit.

Quant à P.K. Subban, il l’a rencontré lors de matchs des étoiles, mais sans plus.

«C’est un bon gars. P.K. et Shea ont deux personnalités bien différentes, mais c’est comme ça dans tous les vestiaires de la LNH. Son style flamboyant ne sera pas un problème pour nous.»

UN HYMNE NATIONAL ?

Tradition oblige, l’hymne national de l’équipe gagnante d’un match international doit être joué après la partie. Mais que jouera-t-on lorsque l’Équipe Europe ou celle d’Amérique du Nord l’emportera?

Selon Chris Johnston, du réseau Sportsnet, un hymne «instrumental et sans paroles» sera composé pour l’équipe européenne, qui regroupe des joueurs de huit pays différents.

DU PERSONNEL EMPRUNTÉ À LA LNH

Les 23 joueurs d’Équipe Europe seront accompagnés par 22 membres de personnel, en incluant le personnel de direction, les entraîneurs et les thérapeutes. Comme cette équipe est composée des meilleurs joueurs européens dont le pays ne fait pas partie de la Coupe du monde, elle n’est régie par aucune fédération et n’a donc aucun personnel. Les employés ont donc été «empruntés» à des équipes de la LNH, notamment des Islanders et des Jets (préposés à l’équipement), de l’Avalanche et des Canucks (soigneurs) ainsi que des Hurricanes de la Caroline (vidéo).

ANDERSEN SUR LA TOUCHE

Le gardien Frederik Andersen ne pourra pas représenter l’équipe européenne. Les Maple Leafs de Toronto ont confirmé lundi qu’une blessure au haut du corps subie lors du tournoi de qualification olympique nécessitera une convalescence de trois à quatre semaines. C’est donc dire que Jaroslav Halak et Thomas Greiss seront les deux premiers gardiens de la formation. Le troisième devrait être annoncé ce matin et plusieurs estiment que l’Allemand Philipp Grubauer sera le candidat sélectionné.