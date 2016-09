Alicia Keys choisit le naturel

Depuis quelques mois, Alicia Keys opte pour le naturel; la chanteuse a choisi de se présenter sans maquillage, que ce soit sur les tapis rouges, galas ou plateaux de télévision. «Ce serait incroyable de pouvoir tous s’accepter tel qu’on est», a-t-elle confié au Today Show vendredi dernier.

«Je ne veux plus me couvrir. Ni mon visage, ni mon esprit, mon âme, mes idées, mes rêves, mes combats ou ma croissance personnelle», annonçait Alicia Keys en mai dernier dans un essai publié par Lenny, l’infolettre de l’actrice Lena Dunham.

Sur toutes les tribunes

Depuis, elle n’a jamais dérogé à sa promesse. Que ce soit aux BET Awards, à la convention démocrate ou pour la promotion de l’émission The Voice (où elle sera coach pour la nouvelle saison), la chanteuse de 35 ans se montre désormais sous son véritable jour, inspirant au passage de nombreuses femmes, dont Nicole Richie qui a récemment joint le mouvement.

Une initiative qui ne peut qu’avoir un impact positif sur les femmes qui entendent son message, selon Isabelle Racicot. «Tant mieux si des femmes et des jeunes filles regardent Alicia Keys et se disent qu’elles ont le droit de se trouver belles sans porter de maquillage. Ça ne peut qu’aider», avance l’animatrice qui partage ses coups de cœur en matière de mode, recettes et beauté sur son site Picoum.com.