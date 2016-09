Avalé par les tours à condos

Zaven Darakjian parle avec amour du vieil immeuble qui abritait son garage jusqu’en 2013. «J’ai mis chaque cent que je gagnais dessus», assure-t-il.

Il s’est aussi informé sur son histoire. Son bâtiment abritait autrefois la laiterie Ernest Cousins. L’entreprise pasteurisait du lait, puis le livrait à cheval.

Une partie du rez-de-chaussée servait à monter les attelages et à les charger. «Il y avait une rampe, et ils “entreposaient” les chevaux à l’étage, explique le passionné de l’histoire du Sud-Ouest. À côté, ils fabriquaient de la crème et de la crème glacée.»

À l’époque, le quartier était rempli de petites usines et d’entrepôts où transitaient les métaux, le savon, la fourrure, l’alcool, le cuir et à peu près toutes les marchandises imaginables.

Plus de 40 ans dans le même local

Photo Chantal Poirier