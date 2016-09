Britney Spears se fait copier un de ses vidéoclips

Rapporté par Perez Hilton, une artiste d’origine turque, Aleyna Dalveren, était tellement inspirée par Britney Spears qu’elle aurait copié son dernier clip Make Me.

Dalveren aurait lancé dernièrement son dernier vidéo clip Havam Yerinde et nul doute que certaines scènes ont bien été reprises par la jeune femme.

L’action se déroule dans un entrepôt abandonné alors que la chanteuse et ses amies font les auditions d’une dizaine d’hommes montrant leur talent. Nous pouvons également voir Aleyna tout au long du clip danser dans certaines scènes et se rapprochant à la fin d'un des participants aux auditions.

Bien qu’il y ait des différences notables dans les deux scénarios, les similitudes sont aussi flagrantes et c’est impossible de ne pas les remarquer.

Pour voir à quel point la jeune chanteuse turque a emprunté de l’interprète de Oops I did it again, nous vous invitons à visionner les deux vidéos :