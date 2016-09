Capitaine: McLellan veut du temps

Comme on le sait, tout est à bâtir au sein d’Équipe Amérique du Nord. Ce n’est donc pas surprenant si la formation n’a pas encore de capitaine à sa tête.

L’entraîneur Todd MacLellan et ses adjoints Jon Cooper et Gerard Gallant se pencheront sur cette question au cours des prochains jours.

«C’est un processus qui évoluera lors des entraî­nements et des parties, a déclaré Mac­Lellan lors de son premier point de presse, lundi. Contrairement aux autres formations qui ont une sorte de “parrain”, comme Sidney Crosby avec Équipe Canada, on doit d’abord identifier nos leaders.

«On a déjà une bonne idée de leur identité et, parmi ce petit groupe, on nommera notre capitaine.»

On peut penser que les défenseurs Ryan Murray et Aaron Ekblad ainsi que les attaquants Sean Couturier, Nathan MacKinnon et Ryan Nugent-Hopkins seront pris en considération pour l’un des trois postes disponibles.