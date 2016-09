Céline Dion numéro 1 au Québec avec «Encore en soir»

Il fallait s'y attendre. Le nouvel album de Céline Dion domine outrageusement le palmarès des ventes de disques au Québec. Encore un soir s’est écoulé à 57 085 exemplaires depuis sa sortie en magasin le 26 août, selon les chiffres de Nielsen Soundscan. Le nouvel opus de Britney Spears, Glory, arrive loin derrière en 2e position avec 1051 copies vendues. En d'autres termes, la reine de Las Vegas surclasse la princesse de Las Vegas.

La popularité d’Encore un soir a également stimulé les ventes de plusieurs autres albums de Céline Dion au Québec. Deux compilations de grands succès de l'artiste se taillent d'ailleurs une place au sein du top 20: My Love grimpe au 12e rang et All The Way – A Decade of Songs apparaît en 17e position.

Au Québec, Encore un soir connaît toutefois un démarrage moins foudroyant que celui de Sans attendre, son précédent opus en français. Sorti en novembre 2012, une période privilégiée du côté des sorties d’albums, à quelques semaines de Noël, Sans attendre avait atteint le cap des 92 000 exemplaires vendus 7 jours après son lancement.

Au sommet au Canada

Céline Dion trône également au sommet des palmarès de ventes canadiens. Avec 60 175 copies écoulées au Canada, Encore un soir devance les nouvelles offrandes de Florida Georgia Line (13 955 exemplaires), Barbra Streisand (10 318 exemplaires), Britney Spears (6984 exemplaires) et Frank Ocean (4018 exemplaires), qui complètent le top 5.