Chasse aux clowns en Caroline du Sud

Après Saguenay, c’est autour de la Caroline du Sud d’avoir droit à son scénario de film d’horreur.



Plusieurs médias locaux rapportent que des citoyens de la Caroline du Sud auraient aperçu des individus déguisés en clowns terrifiants.

Dans le comté de Greenville, notamment, un clown aurait tenté d’attirer des enfants dans une forêt. Arrivant sur les lieux 20 minutes plus tard, des policiers n’ont toutefois pas trouvé de traces du passage de l’individu.



Depuis l’incident, des résidents de Fleetwood Manor, un complexe d’appartements situé tout près de cette forêt, invite les jeunes familles à être vigilantes.

An apartment complex is warning residents about a clown trying to lure kids into the woods https://t.co/vCPZ9gWJW8 pic.twitter.com/Ler4bKDkpm