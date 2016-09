Chloë Grace Moretz en rajoute

Chloë Grace Moretz s’est pris le bec avec Kim Kardashian sur les réseaux sociaux, en critiquant la star de télé-réalité pour avoir posé nue.

Lundi, Chloë Grace Moretz a regretté d’être intervenue... mais pas pour les raisons que l’on pense!

«Je crois que j’ai donné de l’attention à des gens qui ne méritaient pas mon attention, a-t-elle confié au Hollywood Reporter. Donc d’une certaine manière, je regrette de leur avoir donné mon attention, même si je ne regrette pas ce que j’ai dit. Mais j’ai aussi réalisé qu’être la personne avec l’opinion la plus forte [...] dans une pièce n’était pas forcément être celle qui avait le plus d’impact. Laissez les autres se chamailler, et répandre leurs mots, et puis entrez dans la pièce avec la voix la plus douce, ça aurait plus d’impact.»