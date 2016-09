Coeur de Pirate publie une photo d'elle non retouchée et les commentaires sont haineux

Après la récente annonce de son célibat sur les réseaux sociaux, Cœur de Pirate se retrouve à créer des vagues sur son compte Instagram après avoir publié une photo d’elle sans retouches.

La photo, qui avait été prise dans un contexte de partenariat avec la compagnie de vêtements Frank and Oak, ne laisse personne indifférent.

Si certains trouvent le cliché sublime, d’autres émettent leur opinion négative à l’endroit de la jeune femme.

«On dirait que ce contrat t’indiffère... Que les looks te laissent de glace... Rarement un autre mot que Another day of look...» exprime un internaute.

«On dirait un lendemain de veille...» qu’on peut lire plus loin.

«Non pas terrible pour une fois...»

Prise en pitié

La photo qui se voulait avant tout artistique a berné certains admirateurs qui s’inquiétaient de l’état de Béatrice Martin.

«Ah! je ne suis pas la seule à avoir remarqué le cerne.»

«La vie est dure... prenez soin de vous. Vous êtes un être resplendissant, et une artiste merveilleuse, vous êtes unique», témoigne un fan en toute compassion.