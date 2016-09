Coupe du monde: Drouin sur le même trio que McDavid

Le Québécois Jonathan Drouin s’est entraîné avec un coéquipier de marque, lundi, au Centre Bell lors de la séance d’entraînement de l’équipe de l’Amérique du Nord en marge de la Coupe du monde de hockey.

En effet, la jeune vedette du Lightning de Tampa Bay patinait sur un trio complété par le prodige Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, et l’attaquant des Jets de Winnipeg Mark Scheifele.

Parmi les autres trios de la formation des 23 ans et moins, on retrouvait Jack Eichel (Sabres de Buffalo) au centre de Johnny Gaudreau (Flames de Calgary) et Brandon Saad (Blue Jackets de Columbus), Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado) en compagnie d’Auston Matthews (Maple Leafs de Toronto) et Ryan Nugent-Hopkins (Oilers), ainsi que Sean Couturier (Flyers de Philadelphie) au centre de Dylan Larkin (Red Wings de Detroit) et Vincent Trochek (Panthers de la Floride).