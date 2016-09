Coupe du monde: une équipe sans complexe

Équipe Amérique du Nord est certainement l’une des plus dangereuses de la Coupe du Monde sur papier. Non seulement sa brigade est rapide et talentueuse, mais elle sera aussi dans une position où elle n’aura rien à perdre lorsque elle disputera la victoire contre l'un des pays favoris du tournoi.

Plusieurs patineurs de cette formation ont d’ailleurs lancé un message aux autres équipes à l’issue de leur premier entraînement officiel, hier, au Centre Bell.

Celles-ci devront se présenter si elles désirent avoir le dessus sur Équipe Amérique du Nord.

«On ne veut pas participer au tournoi simplement pour jouer des matchs. On n’est pas ici en touristes. On souhaite en gagner, a déclaré l’attaquant des Flyers de Philadelphie, Sean Couturier.

«Je crois qu’on a moins de pression sur les épaules, car les attentes ne sont pas élevées à notre endroit. Les gens ne savent pas quoi s’attendre de notre part.»

Pour ce qui est de son coéquipier Nathan MacKinnon, sa formation n’a rien à envier aux autres qui prennent part au tournoi.

«J’estime qu’on peut se comparer à elles en terme de talent et de vitesse, a souligné l’attaquant de l’Avalanche du Colorado. Par le fait même, je suis d’avis qu’on peut battre tout le monde.»

Certes, Équipe Amérique du Nord a du talent à revendre, mais elle devra bâtir sa cohésion et son esprit d’équipe dans un délai très court.

«Il faut apprendre à se connaître et ça se fera à force de passer du temps ensemble, a précisé Couturier. C’est de cette façon que la chimie pourra se créer.»

Le casse-tête des trios

Lors de l’entraînement d’hier, on a vu des trios qui feraient saliver plusieurs directeurs-généraux de la LNH.

Connor McDavid a été jumelé au Québécois Jonathan Drouin et à Mark Sheifele. Pour sa part, Nathan MacKinnon complétait une unité avec Auston Matthews et Ryan Nugent-Hopkins.

Cependant, on peut s’attendre à plusieurs expériences à ce niveau du côté de l’entraîneur Todd MacLellan au cours de la prochaine semaine.

«Le problème, c’est qu’on ne connait pas nos patineurs et la plupart n’ont jamais évolué ensemble, a-t-il souligné. Ce qui n’est pas le cas des autres équipes nationales qui ont déjà une bonne idée de qui peut être jumelé avec qui.

«Ils ont déjà un point de départ. Nous, on le cherche. On veut avoir une certaine constance dans nos trios, mais on devra aussi tenter des expériences.»

Qui supportera cette formation ?

Étant donné que l’escouade d’Amérique du Nord n’a pas de port d’attache, il sera intéressant de voir si elle aura son lot de partisans dans les gradins.

«On ne peut pas prévoir comment les amateurs réagiront, a ajouté McLellan. La seule chose qu’on sait pour le moment, c’est qu’ils encourageront leur pays respectif.

«Dans un duel qui impliquerait une autre équipe que le Canada, je ne serais pas surpris de voir les partisans de l’unifolié se ranger derrière nous.»

Le pilote des Oilers d’Edmonton est d’avis que sa troupe sera un incontournable lors de la Coupe du Monde.

«Peu importe de quel pays tu es originaire, tu voudras voir notre équipe même si les succès ne sont pas au rendez-vous, a affirmé McLellan. Après tout, c’est la prochaine génération de vedettes de la LNH.»