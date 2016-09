Décès de Bob Bissonnette: Maxime Talbot et Alexandre Barrette lui rendent hommage

La mort du chanteur et ex-hockeyeur Bob Bissonnette, qui a péri dans un tragique accident d’hélicoptère dimanche au Nouveau-Brunswick, a créé une onde de choc sur les réseaux sociaux.

De nombreux internautes ont tenu à rendre hommage au chansonnier, dont son ex-coéquipier et ami Maxime Talbot.

«Je n’y crois tout simplement pas. Je ne veux pas y croire. Tu peux pas nous faire ça. Tu viens de commencer la vie, tu as encore tellement de projets, de voyages, de rêves à accomplir. Tu voulais changer le monde. Tu as changé ma vie Buddy», écrit le joueur de hockey, dans un long billet partagé sur sa page Facebook.

L’humoriste Alexandre Barrette a lui aussi réagi au décès de son ancien camarade de classe.

«Je suis allé au secondaire avec lui. J'étais timide, pas très bien dans ma peau. Il y'avait dans ma classe Roberto, un gars excessivement drôle, populaire, et gentil avec tout le monde. Très gentil avec moi! Ce gars-là me fascinait! Le nombre de fois qu’il m’avait fait rire, je me disais que ce gars-là deviendrait humoriste un jour! Je l'enviais un peu», raconte-t-il.

«Bob, je sais pas t’es où, j’ai de la difficulté à croire que c’est fini. Je crois que la seule façon d’être éternel, c’est de marquer tellement les autres qu'on continue à vivre dans leurs souvenirs. Pour ma part, ta grande gentillesse, ton sens de l’humour et ton sourire resteront dans ma mémoire!»

Rappelons que Bob Bissonnette a perdu la vie, dimanche, dans un écrasement d’hélicoptère qui a fait deux morts, et un blessé.

R.I.P. Biss. Toutes nos condoléances vont à sa famille et proches. https://t.co/ZvNZ2tzSii — Olympiques Gatineau (@LesOlympiques) 5 septembre 2016

Je viens d'apprendre qu'on a perdu un vrai de vrai. Bob Bissonnette célébrait la vie à tous les jours. Le party vient juste de terminer. RIP — Martin Biron (@martybiron43) 5 septembre 2016

Mes condoléances à la famille et aux proches de Bob Bissonnette, le capitaine du club des bons vivants. — Stéphane Laporte (@laportestephane) 5 septembre 2016

Bob Bissonnette. Merci pour les sourires. Je lève mon verre en pensant à toi. Tu pars beaucoup trop jeune. #RIP @bobbissonnette1 — F-E Corbin (@fecorbinRDS) 5 septembre 2016

Merci pour tout Bob Bissonnette..Je garde de bons souvenirs dont ce videoclip - Hockey dans rue (vidéoclip officiel) https://t.co/iWb2IkcfJ9 — Andre Roy (@AndreRoy36) 5 septembre 2016