Des milliards et des questions

Monza (Italie) | La Formule 1 semble sur le point d'être vendue pour plusieurs milliards de dollars, un montant astronomique révélateur du paradoxe de cette discipline: son intérêt sportif est devenu limité au fil des années à cause de l'ultra domination de quelques écuries, mais son pouvoir d'attraction sur les financiers est immense.

Gérée depuis 40 ans par l'Anglais Bernie Ecclestone, qui en a fait un business mondial, la F1 pourrait tomber entre les mains du groupe américain Liberty Media. Mais le flou subsiste dans ce dossier à neuf zéros. Des médias allemands et anglais ont assuré ce week-end que la transaction serait bouclée aujourd’hui. Dans son édition d’hier, le Financial Times estime pour sa part qu'elle pourrait être officialisée «dans les deux semaines».

Combien vaut la F1 en 2016?

C'est LA question: combien Liberty Media, le groupe de John C. Malone, 75 ans, va-t-il mettre sur la table s'il veut racheter les quelque 35 % (34,6 %) toujours détenus par le fonds d'investissement CVC Capital Partners?

Cette part correspond à la participation de CVC Capital Partners dans Delta Topco, holding financière qui encaisse les revenus commerciaux de la discipline reine des sports mécaniques.

Le chiffre de 8,5 milliards $ US (circule dans la presse, mais semble très optimiste. Selon Formula Money, un site proche d'Ecclestone, cette part vaut environ trois milliards. Ce qui est déjà énorme et permettrait à CVC Capital Partners de faire une belle plus-value.

Les chiffres sont sujets à caution mais en 2006, CVC avait acheté au total 63,4 % des parts de la F1, pour un montant estimé à environ un milliard $ US.

Et le fonds a déjà empoché un retour sur investissement estimé à quelque 2 milliards $ en 2012, lorsqu'il a vendu une première partie de ses actions à Waddell & Read, un fonds américain (21 %), au fonds BlackRock (3 %) et au fonds souverain norvégien Norges (4,4 %).

Le Financial Times a affirmé lundi que Liberty envisageait dans un premier temps de racheter seulement 10 à 15 % des parts de la F1, pour un montant compris entre 1,3 et 2,6 milliards $, avant une prise de contrôle plus conséquente par la suite.

Pourquoi une vente maintenant?

Pour un fonds d'investissement, dix ans de présence dans un domaine d'activité est un cycle logique.

Outre les profits conséquents nés de la première vente en 2012, CVC encaisse chaque année un tiers des revenus commerciaux de la F1 (droits télé, circuit, et commanditaires). Ces revenus représentent un chiffre d'affaires annuel de 1,2 à 1,5 milliard $, géré par Formula One Management, la société d'Ecclestone.

Si CVC veut passer à autre chose, c'est le bon moment car la F1 est en bonne santé financière, avec des contrats à long terme et des parraineurs très visibles.