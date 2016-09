Elle gagne en cour contre Western Union

Une femme 21 ans a juré à son fraudeur qu’on lui rembourserait ses 1200 $. Elle a tenu parole. Un juge vient de condamner Western Union à payer pour l’arnaque dont sa cliente a été victime.

Rachel Delorme se cherchait un appartement à Montréal, à l’été 2015. En parcourant les annonces du site Kijiji, un 4 1/2 à 800 $ sur le Plateau a attiré son attention. «Je me suis dit que c’était ma chance», a-t-elle expliqué au Journal.

Le propriétaire a expliqué par courriel qu’il louait l’appartement pour sa fille, mais que cette dernière partait étudier à Paris. L’homme ajoutait aussi qu’il se trouvait en France, mais qu’il reviendrait à Montréal pour faire visiter l’endroit. Il demandait toutefois un dépôt d’un mois de loyer et une caution, soit 1200 $, à transférer par Western Union.

Plusieurs précautions

Cet homme a expliqué que ce dépôt n’était qu’une garantie de l’intérêt de Mme Delorme et qu’il ne pourrait l’encaisser sans qu’elle lui remette un code.

«Je n’avais jamais magasiné d’appartements et je ne savais pas qu’un propriétaire ne pouvait pas exiger une caution», reconnaît la jeune femme.

Elle avait pourtant pris ses précautions. Avec sa mère, elle a consulté le rôle foncier pour confirmer que l’homme avec qui elle correspondait possédait l’immeuble. Il s’agissait du même nom.

Les deux femmes sont aussi allées voir l’extérieur de l’immeuble. «On a vu la pancarte “À louer” et le nom du propriétaire correspondait au nom de la personne qui nous écrivait», explique la mère Sylvie Gratton. Elles ne savaient pas encore que l’arnaqueur avait usurpé l’annonce et l’identité du vrai propriétaire.

Mme Delorme s’est donc rendue au comptoir de Western Union du Walmart de Repentigny. L’employé a confirmé que l’argent ne pouvait être retiré sans le code de sécurité.

Argent encaissé

Or, cinq heures plus tard, Mme Gratton a constaté que la somme venait d’être encaissée à Paris.

«J’essayais de joindre le service des plaintes de Western Union, mais personne ne me répondait. J’ai une tête de pioche et on a décidé de les poursuivre aux petites créances», dit Mme Gratton.

En cour, Western Union a soutenu qu’il était impossible de transférer l’argent sans le code.

«Western Union disait que c’était à nous de prouver qu’il y avait eu une fraude ou une faute, mais le juge a vu clair», dit Mme Delorme.

Le juge Richard Landry a souligné que les deux femmes avaient agi de manière «responsable et prudente».

«Des litiges de ce genre sont beaucoup trop nombreux et fréquents pour qu’il n’y ait pas un problème quelque part», a déclaré le juge Richard Landry dans sa décision rendue le 28 juillet. La Cour a donc accordé 1230 $ à la jeune femme.

Comment éviter de se faire piéger