Elle pleure encore la mort de ses jumelles 17 ans plus tard

Chaque fois qu’elle aperçoit des jumeaux dans la rue, Caroline Claveau est encore bouleversée, et ce, 17 ans après le décès de ses petites.

Caroline et Christian attendaient leurs premiers enfants. Les jumelles Marianne et Laurence devaient voir le jour en juillet 1999. Mais la vie en a décidé autrement. Après 36 semaines de grossesse, les deux cœurs ont cessé de battre la cadence.

«J’étais rendue à terme», a relaté Mme Claveau. Quelques jours plus tard et à la suite de nombreuses échographies, il n’y avait plus rien. «On pleure et en même temps c’est irréel.»

À l’époque, les mères devaient attendre que la nature puisse faire son œuvre et que les bébés sortent naturellement, sans aide.

Caroline a passé 12 jours avec ses enfants morts à l’intérieur d’elle avant que le travail commence. «Douze jours à trimbaler des petits cadavres dans mon ventre... Je n’étais pas bien.»

Long processus

Après l’accouchement, le couple a traversé des mois difficiles.

«Quand je suis revenue à la maison, il y avait ma grosse poussette double dans l’entrée. Il ne manquait que Marianne et Laurence.»

L’intervenante en CPE a d’ailleurs eu besoin de plusieurs mois avant de pouvoir remettre les pieds au travail.

Difficile de partir en congé de maternité et revenir sans enfants. Chaque fois qu’on lui parlait de ses jumelles, elle avait mal.

«Les commentaires des gens sont difficiles. Pour plusieurs, c’est comme si je ne les avais pas connues. Mais pour moi, oui, j’avais déjà un bout de fait avec elles. Les gens sont un peu maladroits.»

Il aura fallu deux ans avant que Caroline réussisse à tomber enceinte à nouveau.

«Positive de nature», elle n’a pas eu peur de revivre le même drame.

Membres de la famille

Les années ont passé et aujourd’hui, la famille qui compte trois autres enfants est plus unie que jamais. Les traces du passage des jumelles sont encore présentes.

«Il y a leur photo polaroid dans le salon. Elles sont maganées, ça faisait 12 jours qu’elles étaient mortes, mentionne-t-elle. Je veux toujours qu’elles aient leur place dans la maison. Je dis toujours que j’ai eu cinq enfants. La famille et les enfants connaissent l’histoire des jumelles», relate la dame.

Une vie sans sa jumelle: «Je devais faire ce deuil»

Photo Didier Desbusschère

Dix ans après sa naissance, la mère de Virginie Daries a avoué à sa fille qu’elle avait une jumelle n’ayant pas survécu à la grossesse. Une surprise qui expliquait le vide qu’elle ressentait depuis sa venue au monde.

Plus petite, Virginie avait l’habitude de mettre la table en ajoutant des ustensiles pour une personne supplémentaire qui n’existait pas.

«Ma mère a décidé de me le dire, car elle voyait mon comportement un peu étrange. J’écrivais de la poésie et je cherchais quelqu’un qui avait disparu. Cette personne me manquait beaucoup», relate la dame qui est aujourd’hui mère de trois enfants.

« Grand vide et culpabilité »

«Lorsqu’elle me l’a dit, c’est venu confirmer beaucoup de choses que je ressentais en moi. Je ressentais un grand vide et une culpabilité».

Elle avait l’impression de vivre un manque d’amour.

Virginie n’avait jamais fait le deuil de sa jumelle, dit-elle. À sa dernière grossesse, elle a décidé d’expérimenter l’intégration mémorielle. «À cause de ce manque au fond de moi, au fond de mes tripes. C’est difficile à exprimer. En faisant des recherches, j’ai compris que je devais faire ce deuil», explique Mme Daries.

L’intégration mémorielle est une «autohypnose» expérimentale qui permettrait de libérer et de guérir les mémoires qui influencent notre conditionnement. Il est aussi possible de consulter un psychiatre.

«Ça m’a permis de replonger au moment où j’étais dans le ventre de la mère. Au moment où j’étais avec mon jumeau. Durant la séance, lorsque j’ai retrouvé mon jumeau, j’ai ressenti un bonheur», assure la dame.