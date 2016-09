Elle veut aider l’hôpital qui l’a sauvée d’un rare cancer

Une mère de la Rive-Sud qui a presque gagné sa bataille contre un rare cancer veut amasser de l’argent non pas pour elle, mais pour rendre plus confortables les chambres de l’hôpital «qui lui a sauvé la vie».

Alors qu’elle luttait pour sa santé physique, elle a gardé le moral en partie grâce au four à micro-ondes, au frigo et à l’accès internet qu’il y avait dans sa chambre.

«Il y a deux ailes et c’est le jour et la nuit, explique-t-elle. Dans l’aile 5 CD, il y a ces ajouts réconfortants, mais dans l’aile 5 AB, c’est délabré et déprimant.»

Un court séjour qu’elle a trouvé pénible. Car avec internet, elle pouvait faire des appels vidéo avec ses garçons, et, grâce au frigo et au four à micro-ondes, elle pouvait manger plus que «de la bouffe d’hôpital».