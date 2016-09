Enfin de la parité

Pour la première fois depuis le début de ce tournoi, en 1976, on semble noter un changement dans la hiérarchie des puissances mondiales.

L’incertitude politique en URSS et la crainte que certaines vedettes sportives ne fassent défection forcent ce pays à se présenter avec une équipe privée de ses meilleurs éléments.

Elle connaîtra un tournoi désastreux avec un seul gain en cinq rencontres.

Le régime communiste est sur le respirateur artificiel. D’ailleurs, trois mois après la Coupe Canada, l’URSS sera dissoute et les républiques qui la composaient retrouveront leur indépendance.

Cette Coupe Canada peut donc se targuer d’avoir été le dernier grand événement sportif à avoir accueilli une formation représentant l’URSS.

La Finlande, qui avait terminé dernière à chacune de ses participations précédentes, sort tranquillement de son marasme. Son match nul face au Canada, en lever de rideau de la compétition, et sa victoire face à la Suède, lui permettent d’accéder à la demi-finale.

Les Américains se distinguent

Les États-Unis font également la preuve que le hockey est de plus en plus en santé au pays de l’Oncle Sam.

Avec Mike Richter et John Vanbiesbrouck devant le filet, Brian Leetch, Chris Chelios et Gary Suter à la ligne bleue, ainsi que des attaquants de la trempe de Brett Hull, Jeremy Roenick, Mike Modano, Pat Lafontaine et Joe Mullen, les Américains affichent alors, et de loin, la meilleure formation de leur histoire.

Grandement motivés par l’annonce du cancer au cerveau de leur entraîneur Bob Johnson, tout juste avant le tournoi, les Américains renversent tout sur leur passage.

Encaissant leur seule défaite du tournoi à la ronde face au Canada, les États-Unis terminent au deuxième rang du classement, tout juste derrière les représentants de l’unifolié.

Bill Ranford étincelant

Dans le camp canadien, on mise sur un bon mélange de vétérans et de jeunes joueurs. Aux habitués de cette compétition tels, Wayne Gretzky, Rick Tocchet, Paul Coffey et Mark Messier se joignent les Éric Desjardins, Brendan Shanahan, Theoren Fleury et Eric Lindros, un jeune blanc bec de 18 ans n’ayant pas disputé encore un seul match dans la LNH.

Non disponibles pour différentes raisons, Patrick Roy, Mario Lemieux, Steve Yzerman, Joe Sakic et Raymond Bourque doivent refuser l’offre du Canada.

Une fois débarrassés de la Finlande et de la Suède, en demi-finale, les Américains et les Canadiens croisent le fer en finale.

Étincelant devant le filet canadien, Bill Ranford n’accorde que trois buts en deux matchs aux Américains pour permettre aux Canadiens de balayer la finale en deux rencontres.

D’ailleurs, il termine le tournoi avec un dossier de 6-0-2, une moyenne de but alloué de 1,75 et un taux d’efficacité de ,939. Des statistiques qui lui valent le titre de joueur du tournoi.

Toutefois, le fait saillant de cette finale aura été le double échec asséné par Suter à Gretzky. Un coup dangereux qui fera rater à La Merveille le premier mois d’activité de la LNH.

Classement au terme du tournoi à la ronde

Équipe PJ V D N BP BC Diff. PTS Canada 5 3 0 2 21 11 +10 8 États-Unis 5 4 1 0 19 15 +4 8 Finlande 5 2 2 1 10 13 -3 5 Suède 5 2 3 0 13 17 -4 4 URSS 5 1 3 1 14 14 0 3 Tchécoslovaquie 5 1 4 0 11 18 -7 2

Demi-Finales

États-Unis : 7 | Finlande: 3

Canada : 4 | Suède : 0

Finale

Canada : 4 | États-Unis : 1

Canada : 4 | États-Unis : 2

Joueur par excellence du tournoi : Bill Ranford