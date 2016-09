Escapade gourmande à Rougemont

Créer son propre parcours en se déplaçant dans la ville, une rencontre gastronomique à la fois: c’est ce que proposent Les Week-ends gourmands de Rougemont. La 14e édition de l’événement se tiendra chaque samedi et dimanche du 10 septembre au 12 octobre et mettra en vedette une trentaine de producteurs de la Montérégie.

«C’est l’endroit parfait pour plonger dans l’ambiance de l’automne, croit Karine Poitras, chargée de projet pour Les Week-ends gourmands de Rougemont. Les couples, les familles: tous y trouvent leur compte. On peut se balader dans des endroits enchanteurs, faire un pique-nique, relaxer ou encore prendre un verre.»

Cette année, ils sont 28 producteurs et artisans de la Montérégie à inviter les gens à les visiter gratuitement, sous leur toit. La formule est simple: les visiteurs se procurent la carte et le répertoire des commerçants participants ainsi que l’horaire des activités proposées (sur place, au bureau d’information, en ligne ou au bureau de Tourisme Montérégie). En créant leur propre circuit à vélo ou en voiture, ils découvrent de nouveaux artisans et produits d’ici tout en prenant part à des dégustations et des activités amusantes. Randonnées dans les vergers ou au mont Rougemont, balades en tracteur, jeux gonflables, animation, cueillettes de pommes et visites de mini-fermes seront au programme.

Une belle nouveauté cette l’année: des artistes de la région qui viendront peindre sur place en se laissant inspirer par le décor. «Parce que la gourmandise et l’art sont deux petits bonheurs qui se marient bien», estime Karine Poitras.

À la rencontre des chefs

Pour une deuxième année consécutive, la formule de chefs invités revient aux Week-ends gourmands de Rougemont.

«Nos six chefs invités sont jumelés à des producteurs et se voient proposer certains de leurs produits. Ils doivent les adapter de façon à créer une recette qui sera cuisinée, en partie ou en totalité, devant les gens. Des bouchées-dégustation seront distribuées aux 100 premières personnes présentes.»

Les noms des invités seront dévoilés cette semaine.

Pour en savoir plus: www.tourismerougemont.com