Éthiopie: au moins 23 morts dans l’incendie d’une prison à Addis Abeba

ADDIS ABEBA, Éthiopie | Un incendie dans une prison de haute sécurité abritant des prisonniers politiques à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, a fait au moins 23 morts, a annoncé lundi le gouvernement éthiopien.

Cet incendie a éclaté samedi dans la prison de Qilinto, un centre de détention provisoire où sont enfermés la plupart des individus arrêtés ces derniers mois à la suite de manifestations anti-gouvernementales dans la région Oromo, qui englobe la capitale.

«Une personne a été tuée et six autres ont été légèrement blessées dans l’incendie», a fait savoir dans un premier temps le gouvernement dans un communiqué diffusé sur la radio d’État Fana, avant de publier un bilan de 23 morts, plus en ligne avec les estimations des médias locaux.

Selon la radio d’État, 21 détenus sont morts de suffocation ou dans la bousculade, tandis que deux ont été abattus alors qu’ils essayaient de s’échapper.

Deux bâtiments ont brûlé, les rescapés ont été transférés vers d’autres prisons, tandis que neuf personnes - des détenus et des policiers - étaient soignées pour des blessures, a-t-elle ajouté, sans donner d’explication sur les causes de l’incendie.

Le sinistre aurait été suivi de coups de feu, selon des médias locaux et les réseaux sociaux. Par ailleurs, des vidéos amateurs, postées sur les réseaux sociaux, montrent un large nuage de fumée s’élevant de la prison, installée en banlieue d’Addis.

Parmi les principales personnalités détenues à Qilinto figurent le vice-président du Congrès national oromo, Bekele Gerba, le secrétaire général adjoint de ce parti, Dejene Tufa, le rédacteur en chef du journal en ligne Negere Ethiopia, Getachew Shiferaw, et le défenseur des droits de l’Homme Yonathan Teressa.

L’Éthiopie est actuellement en proie à un mouvement de contestation anti-gouvernementale sans précédent depuis une décennie, qui a commencé en région oromo au mois de novembre et qui s’est étendu depuis quelques semaines à la région amhara.

Ces deux ethnies représentent environ 60% de la population éthiopienne et contestent de plus en plus ouvertement ce qu’ils perçoivent comme une domination sans partage de la minorité des Tigréens, issus du nord du pays, qui occupent les postes-clés au sein du gouvernement et des forces de sécurité.

La répression violente de ces manifestations, qui viennent remettre en cause le fonctionnement du fédéralisme ethnique, a déjà fait plusieurs centaines de morts depuis fin 2015, estiment des organisations de défense des droits de l’Homme.