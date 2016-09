G20 : Vives tensions entre Tokyo et Pékin

Le président chinois Xi Jinping va rencontrer le Premier ministre japonais Shinzo Abe lundi en marge du G20, pour la première fois depuis plus d’un an, les relations entre Tokyo et Pékin restant envenimées par des différends territoriaux et contentieux historique.

«Il existe d’épineuses difficultés entre le Japon et la Chine, c’est pourquoi il est important que les deux dirigeants aient un honnête échange de vues et recherchent des améliorations», a indiqué le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshihide Suga, qui a annoncé la rencontre.

Ce sera leur première entrevue sur le sol chinois depuis un sommet de l’APEC (Forum de coopération Asie-Pacifique) fin 2014, où ils avaient échangé une poignée de main glaciale en dissimulant mal leur mutuelle inimitié.

Au-delà des contentieux historiques persistants relatifs à la Seconde Guerre mondiale et l’occupation nippone de la Chine, les différends territoriaux entre les deux pays en mer de Chine orientale restent extrêmement vifs.

Depuis le début du mois d’août, le Japon a protesté par voie diplomatique à plus de 30 reprises contre une recrudescence de manoeuvres de bateaux officiels et navires de pêche chinois aux environs des îles Senkaku, contrôlées par Tokyo mais que Pékin revendique sous l’appellation Diaoyu.

Le Japon dénonce par ailleurs volontiers les revendications de Pékin sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et sa militarisation grandissante de la zone, qui se heurtent aux prétentions rivales des pays voisins, Philippines et Vietnam notamment.

L’entretien entre Xi et Abe se déroulera après la clôture du sommet du G20, qui s’achève lundi soir dans la métropole lacustre de Hangzhou, dans l’est de la Chine.

Les dirigeants des principales puissances du globe y sont réunis depuis dimanche pour tenter de relancer une croissance économique mondiale en berne et des échanges commerciaux grippés.