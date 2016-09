Gabriela Dabrowski s'incline en double mixte

La Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire indien Rohan Bopanna se sont inclinés lors des quarts de finale de l'épreuve de double mixte des Internationaux de tennis des États-Unis, lundi.

L’Allemande Anna-Lena Groenefeld et le Colombien Robert Farah ont eu le dessus sur Dabrowski et Bopanna en trois manches de 1-6, 6-2 et 10-8.

Les deux équipes ont livré une chaude lutte. Dabrowski et Bopanna ont perdu le match, mais ont toutefois remporté sept points de plus que leurs adversaires au total. Ils ont de plus claqué quatre as contre aucun pour Groenefeld et Farah.

L’équipe de la canadienne n’a cependant pas été assez opportuniste sur les balles de bris, n’en convertissant que deux en 10 occasions.