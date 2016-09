<i>Célibataires et nus</i>: y a rien là

Quand la première de l’émission Célibataires et nus Québec (V télé et MusiquePlus) a été diffusée la semaine dernière, je n’en croyais pas mes yeux en lisant la quantité de commentaires offusqués et scandalisés qui ont été publiés, comme si on venait de découvrir qu’au Québec, il y a des adeptes du naturisme.