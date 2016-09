Identité canadienne : Maxime Bernier s’oppose à un test de valeurs

Le député conservateur de la Beauce, Maxime Bernier, a ajouté son grain de sel dans le débat sur l’identité canadienne en s’opposant à l’idée d’un test de valeurs pour les nouveaux immigrants.

Candidat à la direction du Parti conservateur du Canada, M. Bernier a rejoint le camp de ceux qui ne partagent pas cette proposition. Il estime que le test de valeurs est un moyen «impraticable de déterminer les croyances des gens».

Le Beauceron réagissait à une controverse déclenchée la semaine dernière par la députée conservatrice ontarienne Kellie Leitch qui jongle avec l’idée d’identifier les potentiels immigrants qui auraient des valeurs anticanadiennes.

Elle a envoyé la semaine dernière un sondage à des militants conservateurs dans lequel elle demande «si le gouvernement devrait s’assurer que les valeurs des immigrants potentiels sont en accord avec les valeurs canadiennes».

Système adéquat

Pour Maxime Bernier, le système d’immigration canadien fonctionne bien dans sa forme actuelle. «Les immigrants sont choisis principalement pour leur contribution économique, et il y a des contrôles de sécurité», a-t-il déclaré.

Tout en reconnaissant que les valeurs occidentales et canadiennes «comme la liberté, la démocratie, la tolérance, l’égalité des droits devant la loi et l’égalité entre les hommes et les femmes» doivent être protégées, M. Bernier est toutefois d’avis que le «problème de l’islam radical ne concerne pas seulement les immigrants, mais souvent des gens nés au Canada».

«C’est une question de sécurité complexe», a-t-il précisé.

Vendredi, Mme Leitch, qui est aussi candidate à la direction du Parti conservateur, a dit vouloir promouvoir la question de l’identité canadienne pendant la course. Selon elle, il faut aborder ces questions «difficiles et compliquées» de façon à en arriver à «unir notre identité canadienne».

Plusieurs membres du Parti conservateur s’opposent toutefois à cette idée de valeurs anticanadiennes. La chef intérimaire du Parti conservateur, Rona Ambrose, est de ce nombre.

En entrevue dimanche à l’émission «Question Period» sur les ondes de CTV, Mme Ambrose a dit être personnellement contre cette mesure. Elle a assuré que son parti «appréciait l’immigration», rappelant que cette question n’a pas été abordée lors de la dernière convention qui réunissait près de 3000 conservateurs.

L’ex-premier ministre Brian Mulroney s’est aussi prononcé contre l’idée. Selon lui, l’immigration apporte «dynamisme» et «expertise». «Je pense que tout ce qui diminue ce concept est un peu inacceptable», a-t-il précisé au réseau CTV.