«Notre-Dame de Paris reviendra au Québec, probablement en 2018, a-t-il déclaré au Journal, lundi avant-midi. Nous aurons plus de détails dans quelques mois.»

Même s’il qualifie ses démarches de «très sérieuses», le président et fondateur de la boîte Tandem.mu attendra la mise sur pied de la nouvelle mouture du spectacle en France avant de se lancer dans les prochaines étapes de son entreprise.

«On va laisser aller ce spectacle-là et regarder comment ça va. Aura-t-on besoin de réfléchir à une nouvelle distribution? On ne le sait pas.»

Parmi les artistes qui seront en vedette en France, on compte, entre autres, les Québécois Daniel Lavoie (Frollo), Martin Giroux (Phoebus) et Richard Charest (Gringoire). Se joindront à eux des noms inconnus chez nous, dont la chanteuse libanaise Hiba Tawaji (Esmeralda) et le chanteur italien Angelo Del Vecchio (Quasimodo).