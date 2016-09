La Chine veut des résultats et non des «discussions creuses»

Les dirigeants des plus grandes puissances mondiales se réunissent à nouveau lundi au sommet du G20 en Chine pour s’efforcer de relancer une économie mondiale et des échanges commerciaux en berne, le président hôte, Xi Jinping, appelant la veille à éviter les «discussions creuses».

Après la cérémonie de clôture prévue à 09H00 GMT, les présidents américain Barack Obama, russe Vladimir Poutine et français François Hollande, notamment, doivent s’exprimer lors de conférences de presse.

M. Xi a accueilli dimanche chacun des chefs d’Etat et de gouvernement au sommet de Hangzhou (est), avec une poignée de main et une longue accolade à son homologue américain, Barack Obama, dont c’est la dernière visite en Chine en tant que président.

Le dirigeant chinois a encouragé les participants à parvenir à «des mesures concrètes, sans discussions creuses», lors de cette réunion qui se déroule dans une métropole célèbre pour son paysage lacustre et désertée en raison de mesures de sécurité extrêmement draconiennes.

Les autorités du régime communiste ont fermé des milliers d’usines pour garantir un ciel bleu, encouragé les habitants à quitter la ville pendant la semaine de congés payés spécialement décrétée pour l’occasion, et arrêté des dizaines de dissidents afin de prévenir toute perturbation.

- Profondes crises -Les pays du G20, qui représentent environ 85% de la richesse mondiale et deux-tiers de la population du globe, tenteront de dépasser leurs divergences, ce qui devrait s’avérer difficile selon les analystes.

Avec une annonce retentissante avant même l’ouverture du sommet: les Etats-Unis et la Chine ont ratifié samedi l’accord de Paris de fin 2015 sur le climat, une initiative cruciale de la part des deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, en vue de sa possible entrée en vigueur d’ici fin 2016.